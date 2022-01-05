Gerçek bir mucize: Yaralı dağcının hayatını köpeği kurtardı

Öte yandani Hırvatistan'ın dağ kurtarma servisi yine de, özellikle özel tırmanma ekipmanının gerekli olduğu sert kış havalarında ve zorlu koşullarda, hayvanların güvenliğini sağlanması için yürüyüşlere köpeklerin dahil edilmemesi konusunda uyardı.