Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 306'ya çıktığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 06:41

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 1

Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreye ulaşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 2

KwaZulu-Natal Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Departmanı'ndan yapılan açıklamada, sel felaketinde şimdiye kadar 306 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 3

Yaşanan can kayıpları nedeniyle eyalet genelinde afet hali ilan edildi.

Sel felaketinde bölgede çok sayıda bina ve altyapı hasar gördü, ülkenin en büyük limanı olan Durban Limanı'ndan nakliyeler durdu.

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 4

Kara Yolu Taşımacılığı Derneğinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle yolda kalan kamyonları hedef alan yağmacılarla mücadele edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 5

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bugün bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, hükümetin sel felaketinden etkilenen ailelere her türlü desteği vereceğini duyurdu.

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 6

Öte yandan selden etkilenen bazı bölgelerde elektrik, su ve çöp toplama gibi belediye hizmetler yeniden başladı.

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 7

Güney Afrika Hava Servisi (SAWS) hafta boyunca eyaletin bazı bölgelerinde zaman zaman yoğun yağışların görülebileceği konusunda uyardı.

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 8
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 9
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 10
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi - 11

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