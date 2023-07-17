Güney Kore’de su altında kalan tünelden 13 ceset çıkarıldı
Güney Kore'nin orta kesimlerindeki Cheongju şehrinde sular altında kalan bir tünelde mahsur kalan yolculara ulaşmaya çalışan kurtarma ekipleri 13 ceset çıkardı. Ülke genelinde şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 37’ye yükselirken, 10’dan fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Güney Kore’de Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 37’ye yükselirken, 10’dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.