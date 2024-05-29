Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı
Gürcistan Parlamentosu, ülkede tartışmalara ve gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına yönelik Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin kullandığı vetoyu aştı. Zurabişvili'nin "Yabancı Ajan" yasası olarak bilinen düzenlemeye uyguladığı veto, Parlamento oylamasında 4'e karşı 84 oyla iptal edildi. 76 milletvekili ise çekimser kaldı.
Gürcistan Parlamentosu, ülkede tartışmalara ve gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına yönelik Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin kullandığı vetoyu aştı.