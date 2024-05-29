Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı

Gürcistan Parlamentosu, ülkede tartışmalara ve gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına yönelik Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin kullandığı vetoyu aştı. Zurabişvili'nin "Yabancı Ajan" yasası olarak bilinen düzenlemeye uyguladığı veto, Parlamento oylamasında 4'e karşı 84 oyla iptal edildi. 76 milletvekili ise çekimser kaldı.

Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 1

Gürcistan Parlamentosu, ülkede tartışmalara ve gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına yönelik Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin kullandığı vetoyu aştı.

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Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 2

Yasa tasarısı Parlamentoda, ilk onayını 17 Nisan'da, ikinci ve üçüncü onayını ise 1 Mayıs ve 14 Mayıs'ta almıştı.

18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin veto ettiği yasaya ilişkin oylama yapıldı.

Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 3

Parlamentoda yapılan oylamada, 4 "hayır" oyuna karşılık 84 "evet" oyu verildi. 76 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Muhalif vekillerden Giorgi Vaşadze, parlamentoda konuşma yaptığı sırada iktidardaki vekillerden birinin su saldırısına maruz kaldı.

Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 4

Parlamentonun çevresinde toplanan yasa karşıtı göstericiler ise Parlamentonun kararına tepki gösterdi.

Hükümet ve yasa karşıtı sloganlar atan göstericiler, yasayı "Rus Yasası" olarak nitelendirdi.

Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 5

Cumhurbaşkanı Zurabişvili oylamanın ardından açıklama yaptı. Oylamaya evet diyen 84 milletvekilini ülke çıkarlarına ihanet etmekle suçladı.

Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 6

Parlamento tarafından kabul edilen yasa tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını ülke dışından alan kuruluşların "yabancı güçlerin çıkarına hizmet eden örgüt" olarak kayıt altına alınmasını öngörüyor.

Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 7
Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 8
Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 9
Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı - 10
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