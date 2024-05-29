Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasasına onay: Parlamento Cumhurbaşkanın vetosunu aştı

Yasa tasarısı Parlamentoda, ilk onayını 17 Nisan'da, ikinci ve üçüncü onayını ise 1 Mayıs ve 14 Mayıs'ta almıştı.



18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin veto ettiği yasaya ilişkin oylama yapıldı.