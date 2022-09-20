Guterres ve Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi" için iyi niyet beyanı imzaladı

Sıfır Atık Projesi'nin küresel çapta yaygınlaşması çağrısı

Genel Sekreter Guterres, BM'nin mücadele ettiği en önemli konular arasında bulunan çevreci proje kapsamında BM ülkelerine Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi'nin küresel çapta yaygınlaştırılması için çağrıda bulundu.

Sıfır Atık hareketinin, ahlaki bir problem olan atık konusunda değerli çözümler sunduğunu belirten Guterres, "Atık konusu aynı zamanda adalet ve eşitlik sorunudur. Hayata geçirdiğiniz proje bu anlamda dünyada eşitlik ve adaleti tahsis etmeyi de amaçladığı için önem taşıyor. Sizi gönülden destekliyorum." diye konuştu.

Hazırlanan iyi niyet belgesini imzalamak için sabırsızlandığını dile getiren Guterres, "Bu belgeyi taşıdığı öneme binaen kameraların önünde imzalayacağım." diyerek Emine Erdoğan'ı bildiriyi imzalamaya davet etti.