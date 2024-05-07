Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor

Gazze'de savaşın 8. ayına girilirken Hamas, Mısır ve Katar'ın ateşkes önerisini kabul etti. Aynı gün İsrail kara harekatı için Refah'ın doğusuna tahliye çağrısı yaptı ardından da bölgeyi bombaladı. Başbakan Netanyahu, Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in taleplerini karşılamadığını, ancak müzakere için heyet göndereceğini duyurdu. Açıklama, Gazze Savaşı'nın yedinci ayı sona ererken geldi.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 1

Hamas, Mısır ve Katar ile müzakere ettiği ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı. Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır ve Katar liderlerini aradı. Ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini bildirdi. Ardından Hamas'tan yazılı açıklama geldi.

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Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 2

Ateşkes görüşmeleri haftasonu çıkmaza girince İsrail, Refah'ın doğusu için tahliye çağrısı yapmıştı. Hamas'ın açıklaması, Gazze'nin güney ucundaki kente kara harekatının ağırlık kazandığı sırada geldi.

Açıklama, bir milyondan fazla sivilin sığındığı kentte büyük bir sevinç dalgası yarattı. Kalabalıklar, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği haberini havaya ateş açarak kutladı.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 3

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES

Üst düzey Hamaslı yetkili Halil El Hayya, Katar merkezli El Cezire televizyonuna kabul ettikleri ateşkes önerisinin ayrıntılarını anlattı. Hayya'ya göre öneri, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı ateşkes öngörüyor.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 4

Öneri, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini, savaş boyunca yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşünü, rehine ve mahkum takasını içeriyor. Anlaşma önerisinde "kalıcı ateşkes" amacı da yer alıyor.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 5

İSRAİL HEYETİ KAHİRE YOLUNDA

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Hamas'ın son ateşkes teklifinde değişiklik yapmaya ikna edilip edilemeyeceğini değerlendirmek üzere orta düzey İsrailli yetkililerden oluşan bir ekibin önümüzdeki saatlerde Kahire'ye gideceğini belirtti. Yetkili, mevcut teklifin İsrail için kabul edilemez olduğunu yineledi.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 6

Reuters'a konuşan yetkili, Mossad ve Shin Bet istihbarat teşkilatlarından üst düzey yetkililere atıfta bulunarak, "Bu heyet orta düzey elçilerden oluşuyor. Eğer inandırıcı bir anlaşma olsaydı, heyete üst düzey yetkililer başkanlık edecekti" diye konuştu.

Mısır'ın başkentine ziyaret kararı, İsrail tanklarının Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınır kapısının Filistin tarafının kontrolünü ele geçirmesinin ardından alındı.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 7

Bir İsrailli yetkili de, Hamas'ın kabul ettiği metnin, Mısır'ın sunduğu önerinin sulandırılmış kopyası olduğunu söyledi.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 8

İSRAİL REFAH'I KARADAN DA VURUYOR

Hamas'ın ateşkes açıklamasının ardından İsrail ordusu Refah'a karadan da resmen giriş yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinin açıklamasına göre İsrail ordusu dün geceden itibaren Refah'ın sınırlı bir bölgesinde faaliyet göstermeye başladı.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 9

İsrail güçleri, Mısır sınırındaki Refah geçiçişinin Gazze tarafındaki operasyonel kontrolü ele geçirdiğini ve özel kuvvetlerin bölgeyi taradığını söyledi.

Bu durumda az da olsa insani yardımların geçtiği sınır kapısının kontrolü tamamen İsrail tarafına geçmiş oldu.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor - 10

HAMAS'TAN REFAH AÇIKLAMASI

Hamas İsrail ordusunun Gazze Şeridi ile Refah sınır kapısının kontrolünü ele geçirdiğini açıklamasının ardından yaptığı açıklamada İsrail'in Refah'a yönelik kara harekatının ateşkese yönelik girişimlere zarar verdiğini belirtti.

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