Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor

Hamas, Mısır ve Katar ile müzakere ettiği ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı. Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır ve Katar liderlerini aradı. Ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini bildirdi. Ardından Hamas'tan yazılı açıklama geldi.