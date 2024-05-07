Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor
Gazze'de savaşın 8. ayına girilirken Hamas, Mısır ve Katar'ın ateşkes önerisini kabul etti. Aynı gün İsrail kara harekatı için Refah'ın doğusuna tahliye çağrısı yaptı ardından da bölgeyi bombaladı. Başbakan Netanyahu, Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in taleplerini karşılamadığını, ancak müzakere için heyet göndereceğini duyurdu. Açıklama, Gazze Savaşı'nın yedinci ayı sona ererken geldi.
Hamas, Mısır ve Katar ile müzakere ettiği ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı. Hamas lideri İsmail Haniye, Mısır ve Katar liderlerini aradı. Ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini bildirdi. Ardından Hamas'tan yazılı açıklama geldi.