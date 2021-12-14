Harvard açıkladı: Araç emisyonlarının azaltılması binlerce kişiyi kurtardı

Emisyonların azaltılmasının sağlık yararları ve ekonomik etkileri hakkında daha önce araştırmalar yapılmış olsa da, araştırma ekibine bağlı olmayan uzmanlara göre bu çalışma, emisyonların halk sağlığını nasıl etkilediğine dair daha kesin bir tablo çiziyor.