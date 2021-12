Harvard açıkladı: Araç emisyonlarının azaltılması binlerce kişiyi kurtardı

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayımlanan çalışmada araştırmacılar ayrıca, araçların zaman periyodu boyunca 2008 seviyelerinde hava kirliliği yaymaya devam etmesi halinde, 2017'deki ölüm toplamının 2,4 kat daha yüksek olacağı sonucuna vardılar.