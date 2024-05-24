Harvard Üniversitesi mezuniyetine Filistin protestosu damga vurdu
ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde binden fazla öğrenci, Filistin'e destek gösterilerine katılan 13 öğrenciye diplomalarının verilmemesini protesto etti. Öğrenciler, diplamalarını alamayan 13 öğrenciyle dayanışmak amacıyla mezuniyet törenini terk etti.
ÖĞĞRENCİLER TÖRENİ TERK ETTİ
Harvard Üniversitesi'nin daha önce Filistin'e destek protestolarında yer almış 13 öğrenciye diplomalarını vermeyeceğini açıklaması üzerine binden fazla öğrenci mezuniyet törenini "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde terk etti.