Harvard Üniversitesi: Orman yangınları Covid-19’un ölümcüllük düzeyini artırıyor

ntv.com.tr 16.08.2021 - 16:34
ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan bilim insanları, Science Advances'te yayınlanan çalışma için 2020'den California, Oregon ve Washington eyaletindeki 133 kentin verilerini kullandı. Orman yangınlarıyla bağlantılı olan ve akciğerlerin derinliklerine solunabilen yüksek PM2.5 seviyelerine sahip günlere bakıldı.
Sonuçlar, yüksek PM2.5 seviyelerini takip eden 28 gün içinde Covid-19 vakalarında yaklaşık yüzde 12 ve ölümlerde yüzde dokuz artış gösterdi.
Washington, orman yangınları nedeniyle Covid-19 vakalarındaki yüzde 71,6 artışla vakalardan en çok etkilenen eyalet oldu. Los Angeles'ın yaklaşık 96 km doğusunda bulunan California, San Bernardino, yüzde 66 ile ölümlerde en büyük artışı yaşadı.
Araştırmacılar, yüksek düzeydeki küçük parçacıkların insanların tehlikeli yabancı maddeleri solumasına neden olduğunu ve bu durumun akciğerde hasara neden olabileceğini açıkladı. Szö konusu yabancı parçacıkların aynı zamanda, insanları Covid-19 gibi virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceği belirtildi.
Zayıflamış akciğerler ayrıca, astım gibi bir durumun birini savunmasız bırakmasına benzer şekilde, daha ciddi virüs vakalarına yol açarak hastaneye yatış ve ölüm olasılığını artırabiliyor.
Harvard Üniversitesi’nde biyoistatistik profesörü ve araştırmanın ortak yazarı Francesca Dominici "Delta'dan vakalarında ve orman yangınlarına artış yaşadığımızı düşünürsek, endişe verici bir döneme girdiğimiz açık” dedi.
Diğer taraftan, ABD’de geçen yıl beş dönümden fazla arazi arttı. Bu yıl ise ülkede etkilen aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 4 milyon dönüm arazinin yandığı tahmin ediliyor.
Orman yangınları, sadece ABD’yi değil, Sibirya’dan Yunanistan’a, Türkiye’den Kuzeybatı Pasifik'e kadar bu yıl dünyanın dört bir yanını etkiledi.
Küresel ısınma epidemiyoloğu Tarık Benmarhnia, “Bu yangınlar sadece büyük yıkıma neden olmakla kalmıyor, muhtemelen Covid-19 salgınlarını da sürdürecekler. Orman yangınlarının yoğunlaştığı alanlarda, solunum rahatsızlıkları veya kardiyovasküler rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yatışta artar” dedi.