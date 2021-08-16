Harvard Üniversitesi: Orman yangınları Covid-19’un ölümcüllük düzeyini artırıyor

ENFEKSİYONLARA DAHA DUYARLI HALE GETİRİYOR

Araştırmacılar, yüksek düzeydeki küçük parçacıkların insanların tehlikeli yabancı maddeleri solumasına neden olduğunu ve bu durumun akciğerde hasara neden olabileceğini açıkladı. Szö konusu yabancı parçacıkların aynı zamanda, insanları Covid-19 gibi virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceği belirtildi.