Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 14:51
ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nde gen terapisi ve hücre mühendisliği konusunda uzman olan moleküler biyolog Dr. Ali Chan, yeni tip corona virüs pandemisinin en olasığı kaynağının Wuhan’daki laboratuvar sızıntısı olduğunu öne sürdü.
İngiltere’de Avam Kamarası Bilim ve Teknoloji Komitesi’nde milletvekillerine hitap eden Dr. Chan, yeni tip corona virüsün genetik mühendisliği ile oluşturulduğunu iddia etti. Çin Komünist Partisi'nin iki yıl önce Wuhan'daki orijinal salgını örtbas etmesinin yanı sıra DSÖ'nün pandeminin kökenlerine ilişkin soruşturmasını engelleme girişimlerinin bu durumu desteklediğini söyledi.
Dr. Chan ile birlikte virüsün kökenleri hakkında bir kitap yazan Lordlar Kamarası üyesi Matt Ridley ise,, uzmanların iki yıllık araştırmaya rağmen doğal bir kökeni destekleyecek hayvan konakçısını hala bulamadıkları gerçeğinin corona virüsün laboratuvarda oluşturulduğu fikrini güçlendirdiğini aktardı.
Bununla birlikte, Dr. Chan’ın açıklamalarının ardından, Çin’in corona virüsün doğadan geldiğine dair iddialarını sorgulaması için Birleşik Krallık hükümetine baskı yapması bekleniyor. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilişkisi hakkında araştırma talep edilmesi de beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.
Dr. Chan, Avam Kamarası’ndaki sözlerine , "Hepimiz corona virüsün, Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndaki insanlar arasında yayıldığı konusunda hemfikiriz. Ancak, virüsün hayvan kaynaklı olduğuna işaret eden bir kanıt yok. Bu noktada laboratuvar kaynaklı bir kaynağın doğal kaynaktan daha olası olduğunu söyleyebilirim" şeklinde devam etti.
Diğer taraftan Chan, Covid-19’un kökenlerinin ne zaman netlik kazanacağı sorusu üzerine, bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi:
"Şu anda bu pandeminin kökenini bilen insanların öne çıkması güvenli değil. Bundan beş yıl sonra olabilir, bundan 50 yıl sonra olabilir, ancak çok fazla verinin toplandığı bir çağda yaşıyoruz.
Sadece güvenilir, sistematik bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Artık bu virüsün, onu pandemik patojen yapan furin bölünme bölgesi adı verilen çok benzersiz bir özelliğe sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, bu özellik olmadan, bunun bu pandemiye neden olması mümkün değil."
Öte yandan, Chan corona virüsün laboratuvarda oluşturduğuna dair güçlü kanıtların bulunduğunu aktardı:
Eylül ayında, EcoHealth Alliance'dan bilim insanlarını, genetik modifikasyonları laboratuvardaki SARS benzeri virüslere eklemek amacıyla boru hattını geliştirmek için Wuhan Viroloji Enstitüsü ile işbirliği içinde olduğunu gösteren bir teklif sızdırıldı.”
DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un kökenine ilişkin geçen Mart açıklanan raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.
Raporda, Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak" açıklamasını yapmıştı.
Çin, DSÖ'nün Covid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.
Diğer taraftan, ABD basınından Wall Street geçen Eylül ayında, DSÖ’nün Covid-19 kökeni ile ilgili araştırmalarını yeniden başlatacağını yazdı. Haberde, DSÖ yetkilileri, Bilimsel Danışma Grubu kurulduğunu ve ilk görevlerinden birinin corona virüsün Çin'in Wuhan şehrindeki bir laboratuvardan çıkıp çıkmadığını tespit etmek olduğunu söyledi.
Ekibin; laboratuvar güvenliği uzmanları, biyogüvenlik uzmanları ve genetikçiler ile hayvan hastalıkları uzmanları dahil olmak üzere 20 uzmandan oluşacağı bildirildi.
Bir DSÖ yetkilisi, yeni ekibin "önceliğinin ilk raporların tespit edildiği ülkede veri ve erişim olması gerektiğini" belirtti.