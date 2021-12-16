Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu

Harvard Üniversitesi'nde moleküler biyoloji uzmanı olan Dr. Alina Chan, İngiliz milletvekilerine yeni tip corona virüsün kökenleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Virüsün genetik mühendisliği ile oluşturulduğunu iddia eden Dr. Chan, pandeminin kaynağının Wuhan'daki laboratuvar sızıntısı olduğunu öne sürdü. Öte yandan, şimdiye kadar 5,3 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19'un kökenleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer kurumlarının iki yıldır araştırmasına rağmen tespit edilemedi.

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 14:51

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 1

ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nde gen terapisi ve hücre mühendisliği konusunda uzman olan moleküler biyolog Dr. Ali Chan, yeni tip corona virüs pandemisinin en olasığı kaynağının Wuhan’daki laboratuvar sızıntısı olduğunu öne sürdü. 

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 2

"GENETİK MÜHENDİSLİĞİ İLE OLUŞTURULDU"

İngiltere’de Avam Kamarası Bilim ve Teknoloji Komitesi’nde milletvekillerine hitap eden Dr. Chan, yeni tip corona virüsün genetik mühendisliği ile oluşturulduğunu iddia etti. Komünist Partisi'nin iki yıl önce Wuhan'daki orijinal salgını örtbas etmesinin yanı sıra DSÖ'nün pandeminin kökenlerine ilişkin soruşturmasını engelleme girişimlerinin bu durumu desteklediğini söyledi. 

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 3

Dr. Chan ile birlikte virüsün kökenleri hakkında bir kitap yazan Lordlar Kamarası üyesi Matt Ridley ise,, uzmanların iki yıllık araştırmaya rağmen doğal bir kökeni destekleyecek hayvan konakçısını hala bulamadıkları gerçeğinin corona virüsün laboratuvarda oluşturulduğu fikrini güçlendirdiğini aktardı. 

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 4

Bununla birlikte, Dr. Chan’ın açıklamalarının ardından, Çin’in corona virüsün doğadan geldiğine dair iddialarını sorgulaması için Birleşik Krallık hükümetine baskı yapması bekleniyor. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Sağlık Örgütü (DSÖ) ilişkisi hakkında araştırma talep edilmesi de beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. 

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 5

"DOĞAL BİR KAYNAKTAN ÇIKTIĞINA DAİR HİÇBİR KANIT BULUNAMADI"

Dr. Chan, Avam Kamarası’ndaki sözlerine , "Hepimiz corona virüsün, Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndaki insanlar arasında yayıldığı konusunda hemfikiriz. Ancak, virüsün hayvan kaynaklı olduğuna işaret eden bir kanıt yok. Bu noktada laboratuvar kaynaklı bir kaynağın doğal kaynaktan daha olası olduğunu söyleyebilirim" şeklinde devam etti.

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 6

Diğer taraftan Chan, Covid-19’un kökenlerinin ne zaman netlik kazanacağı sorusu üzerine, bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi:

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 7

"PANDEMİNİN KÖKENİ BİLEN İNSANLAR GÜVENDE DEĞİL"

"Şu anda bu pandeminin kökenini bilen insanların öne çıkması güvenli değil. Bundan beş yıl sonra olabilir, bundan 50 yıl sonra olabilir, ancak çok fazla verinin toplandığı bir çağda yaşıyoruz. 

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 8

Sadece güvenilir, sistematik bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Artık bu virüsün, onu pandemik patojen yapan furin bölünme bölgesi adı verilen çok benzersiz bir özelliğe sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, bu özellik olmadan, bunun bu pandemiye neden olması mümkün değil."

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 9

"VİRÜSLERİ BİRBİRİNE EKLEMEK İÇİN BORU HATTI OLUŞTURULDU"

Öte yandan, Chan corona virüsün laboratuvarda oluşturduğuna dair güçlü kanıtların bulunduğunu aktardı:

Eylül ayında, EcoHealth Alliance'dan bilim insanlarını, genetik modifikasyonları laboratuvardaki SARS benzeri virüslere eklemek amacıyla boru hattını geliştirmek için Wuhan Viroloji Enstitüsü ile işbirliği içinde olduğunu gösteren bir teklif sızdırıldı.”

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 10

DSÖ-ÇİN ORTAK RAPORU MART AYINDA YAYIMLANMIŞTI

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un kökenine ilişkin geçen Mart açıklanan raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.

Raporda, Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 11

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak" açıklamasını yapmıştı.


Çin, DSÖ'nün Covid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 12

Diğer taraftan, ABD basınından Wall Street geçen Eylül ayında,  DSÖ’nün Covid-19 kökeni ile ilgili araştırmalarını yeniden başlatacağını yazdı. Haberde, DSÖ yetkilileri, Bilimsel Danışma Grubu kurulduğunu ve ilk görevlerinden birinin corona virüsün Çin'in Wuhan şehrindeki bir laboratuvardan çıkıp çıkmadığını tespit etmek olduğunu söyledi.

Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu - 13

Ekibin; laboratuvar güvenliği uzmanları, biyogüvenlik uzmanları ve genetikçiler ile hayvan hastalıkları uzmanları dahil olmak üzere 20 uzmandan oluşacağı bildirildi.

Bir DSÖ yetkilisi, yeni ekibin "önceliğinin ilk raporların tespit edildiği ülkede veri ve erişim olması gerektiğini" belirtti.

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