Harvardlı bilim insanı: Corona virüs laboratuvarda genetik mühendisliğiyle oluşturuldu

Sadece güvenilir, sistematik bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Artık bu virüsün, onu pandemik patojen yapan furin bölünme bölgesi adı verilen çok benzersiz bir özelliğe sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, bu özellik olmadan, bunun bu pandemiye neden olması mümkün değil."