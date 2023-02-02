Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti

Diğer taraftan Nava Noriega, hayvanat bahçesinde usulsüzlükler olduğunu yalanlayarak, bakanlığı kendisine karşı "kirli bir savaş" başlatmakla suçladı ve hayvanat bahçesindeki hayvanlarla ilgili tüm işlemleri yetkililere bildirdiğini söyledi. Ancak, Nava Noriega ticaret belgelerini göstermeyi veya hayvanları kiminle takas ettiğini açıklamayı, yasalara ters düşeceğini söyleyerek reddetti.

Bunların yına sıra eski müdür dört cüce keçinin pişirilmesi emrini verdiğini de inkar etti.