Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti

Meksika’daki yetkililer, bir hayvanat bahçesinin müdürü olan José Rubén Nava Noriega'nın sorumluluğundaki kuruluşta yaşayan cüce keçilerden 4’ünü katlettiğini ve yılbaşı partisi için onların pişirilmesini emrettiğini açıkladı. Kovulan müdürün, ayrıca hayvanat bahçesindeki birçok hayvanı da yasa dışı bir şekilde sattığı ortaya çıktı. Söz konusu olay tepkiye neden oldu.

Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti - 1

Meksika Eyalet Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin Chilpancingo şehrinde yer alan Zoochilpan adlı hayvanat bahçesinin müdürlük görevinden alınan José Rubén Nava Noriega'nın Aralık ayında hayvanat bahçesinde düzenlenen bir yılbaşı ziyafeti için 4 tane erkek cüceyi kestiğini açıkladı.

Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti - 2

"HAYVANLAR İNSANLARIN YEMESİ İÇİN UYGUN DEĞİLDİ"

Bakanlığın vahşi yaşam direktörü Fernando Ruiz Gutierrez, "Bu durum, onları yiyen insanların sağlığını riske attı, çünkü bu hayvanlar insan tüketimine uygun değil" dedi.

Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti - 3

Bununla birlikte, Nava Noriega’nın hayvanları kesmesinden önce, hayvanat bahçesinde 10 cüce keçi vardı ve şu anda kurumda  89 farklı türden 520 hayvan bulunuyor.

Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti - 4

Yetkililer, ayrıca  Nava Noriega'nın, hayvanat bahçesindeki bir geyiğin yaralarının düzgün bir şekilde tedavi edilmemesi nedeniyle ölmesinin ardından 12 Ocak'ta müdürlük görevinden alındığını açıkladı.

Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti - 5

HAYVANLARI YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE SATTI

Meksika Eyalet Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Nava Noriega ile ilgili müteakip bir soruşturmanın, personele verdiği tavsiye edilmeyen yemeğin yanı sıra, yasadışı bir şekilde bir zebra ve dört Watusi sığırını da sattığını ortaya çıkardı. 

Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti - 6

Bakanlık, ayrıca Nava Noriega'nın bu satışın karşılığında üç alageyik ve bazı aletler karşılığında yaptığını, ancak malzemelerin hiçbir zaman bulunamadığını ve alıncak geyiklerin maddi değerinin adil bir ticaret olamayacak kadar düşük olduğunu da ifade etti.

Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti - 7

14 HAYVAN KAYIP

Çevre ve doğal kaynaklar sekreteri Ángel Almazán Juárez ise hayvanat bahçesinde çok sayıda hayvan doğumunun kaydedilmediğini ve bazı türlerin ölümlerini yanlış bir şekilde kaydediğini söyledi. Almazán Juárez, bir çakal, bir yavru papağan ve bir jaguar da dahil olmak üzere en az 14 hayvanın hala kayıp olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti - 8

Diğer taraftan Nava Noriega, hayvanat bahçesinde usulsüzlükler olduğunu yalanlayarak, bakanlığı kendisine karşı "kirli bir savaş" başlatmakla suçladı ve hayvanat bahçesindeki hayvanlarla ilgili tüm işlemleri yetkililere bildirdiğini söyledi. Ancak, Nava Noriega ticaret belgelerini göstermeyi veya hayvanları kiminle takas ettiğini açıklamayı, yasalara ters düşeceğini söyleyerek reddetti.

Bunların yına sıra eski müdür dört cüce keçinin pişirilmesi emrini verdiğini de inkar etti.

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