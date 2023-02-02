Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı ziyafeti için kurumdaki keçileri kesti

Meksika Eyalet Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin Chilpancingo şehrinde yer alan Zoochilpan adlı hayvanat bahçesinin müdürlük görevinden alınan José Rubén Nava Noriega'nın Aralık ayında hayvanat bahçesinde düzenlenen bir yılbaşı ziyafeti için 4 tane erkek cüceyi kestiğini açıkladı.
Bakanlığın vahşi yaşam direktörü Fernando Ruiz Gutierrez, "Bu durum, onları yiyen insanların sağlığını riske attı, çünkü bu hayvanlar insan tüketimine uygun değil" dedi.
Bununla birlikte, Nava Noriega’nın hayvanları kesmesinden önce, hayvanat bahçesinde 10 cüce keçi vardı ve şu anda kurumda 89 farklı türden 520 hayvan bulunuyor.
Yetkililer, ayrıca Nava Noriega'nın, hayvanat bahçesindeki bir geyiğin yaralarının düzgün bir şekilde tedavi edilmemesi nedeniyle ölmesinin ardından 12 Ocak'ta müdürlük görevinden alındığını açıkladı.
Meksika Eyalet Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Nava Noriega ile ilgili müteakip bir soruşturmanın, personele verdiği tavsiye edilmeyen yemeğin yanı sıra, yasadışı bir şekilde bir zebra ve dört Watusi sığırını da sattığını ortaya çıkardı.
Bakanlık, ayrıca Nava Noriega'nın bu satışın karşılığında üç alageyik ve bazı aletler karşılığında yaptığını, ancak malzemelerin hiçbir zaman bulunamadığını ve alıncak geyiklerin maddi değerinin adil bir ticaret olamayacak kadar düşük olduğunu da ifade etti.
Çevre ve doğal kaynaklar sekreteri Ángel Almazán Juárez ise hayvanat bahçesinde çok sayıda hayvan doğumunun kaydedilmediğini ve bazı türlerin ölümlerini yanlış bir şekilde kaydediğini söyledi. Almazán Juárez, bir çakal, bir yavru papağan ve bir jaguar da dahil olmak üzere en az 14 hayvanın hala kayıp olduğunu da sözlerine ekledi.
Diğer taraftan Nava Noriega, hayvanat bahçesinde usulsüzlükler olduğunu yalanlayarak, bakanlığı kendisine karşı "kirli bir savaş" başlatmakla suçladı ve hayvanat bahçesindeki hayvanlarla ilgili tüm işlemleri yetkililere bildirdiğini söyledi. Ancak, Nava Noriega ticaret belgelerini göstermeyi veya hayvanları kiminle takas ettiğini açıklamayı, yasalara ters düşeceğini söyleyerek reddetti.
Bunların yına sıra eski müdür dört cüce keçinin pişirilmesi emrini verdiğini de inkar etti.