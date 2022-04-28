Her beş sürüngenden biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Haberler - ntv.com.tr 28.04.2022 - 12:23
Yapılan yeni bir araştırmada, her beş sürüngen türünden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.
Dünya çapında 10 binden fazla türün ilk kapsamlı değerlendirmesine göre, bilim insanları, özellikle zor durumda olan timsahlar ve kaplumbağalar için acil koruma eylemi çağrısında bulundu.
Çalışmada incelenen 10 bin 196 sürüngen türünün yüzde 21'i, nesli tehlikede, kritik derecede tehlikede veya yok olmaya açık olarak sınıflandırıldı.
Araştırmada, kral kobra gibi sürüngenlerin, ormanlarda insan tahribatının fazlalaşması nedeniyle, çölde yaşayanlara göre yok olma tehlikesinin daha yüksek olduğu kaydedildi.
Duke Üniversitesinde ekolojist Stuart Pimm, bu çalışmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Araştırma, tehdit altındaki türlerin nerede olduğu ve onları korumak için nerede çalışmamız gerektiği konusunda bilgi veriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bilim insanları, sürüngenlerin tüylü canlılardan daha az karizmatik olarak görüldüğü için korumada uzun süredir göz ardı edildiğini söyledi.
Çalışmanın bulgularında şu ana kadar 31 türün yok olduğu aktarıldı.
Nature'da yayınlanan çalışmanın tamamlanması, çalışma için fon bulma sorunları nedeniyle 15 yıldan fazla sürdü.
Uluslararası doğa organizasyonu NatureServe'den Dr. Bruce Young, "Pek çok insan için sürüngenler tatlı değil ve koruma için daha tüylü ve omurgalı türlere çok daha fazla odaklanılıyor" dedi.
Bilim insanları, düşük tanıtım profillerine rağmen, soğukkanlı omurgalılar yaşam dengesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor.
ABD, Philadelphia'daki Temple Üniversitesi'nden Prof. Blair Hedges, "Sürüngenler insanlar için iyidir çünkü böcekler ve kemirgenler gibi zararlıları kontrol etmeye yardımcı olurlar" diye konuştu.
Çalışmanın raporunda, sürüngen türlerinin yüzde 21'inin tehdit altında olduğu belirtilirken, timsahların yarısından fazlası ve kaplumbağaların neredeyse üçte ikisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.
Sürüngenlerin tüm dünyada tehdit altında olduğu belirtilen çalışmada, özellikle güneydoğu Asya, Batı Afrika, kuzey Madagaskar, kuzey And Dağları ve Karayipler'de bu tehdidin yüksek boyutlarda olduğu bildirildi.
Bir basın toplantısında konuşan çalışma yazarları, yok oluşları durdurmak için dünya çapında yeni bir anlaşmaya duyulan ihtiyacı vurguladı.
IUCN-Conservation Uluslararası Biyoçeşitlilik Değerlendirme Birimi'nden Neil Cox, Çin'in Kunming kentinde yapılacak biyoçeşitlilik zirvesinde yapılacak müzakerelerin biyoçeşitlilik kaybının gidişatını değiştirmeye çalışmak için kritik olacağını söyledi.
Cox, "Umudumuz şu ki, bu yok olma felaketini tersine çevirmek için gerçekten çaba göstermeye başlayabiliriz" dedi.