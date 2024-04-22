"Herkes 1 yılda milyoner olur" deyip servetini bıraktı! Sokaklarda dilendi, parasızlık hasta etti
Milyoner Youtuber Mike Black, herkesin 1 yılda milyoner olabileceğini kanıtlamak için servetini bırakıp evsiz olarak yaşamaya başlamıştı. Mike challenge'ı 10. ayında, paranın sadece yüzde 6'sını toplayıp sokakta hasta olunca bıraktı.
Milyonluk servetini elinin tersiyle itip sokaklarda yaşayarak yaptığı sosyal deneyi YouTube'da paylaşan ABD'li milyoner Mike Black'in macerası hastalığı nedeniyle yarım kaldı.