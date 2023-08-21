Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde görülen, Kaliforniya boyunca kuzey-kuzeybatı yönünde ilerleyen Hilary Kasırgası, yoğun yağışlara sebep oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, 25 Eylül 1939'dan bu yana Güney Kaliforniya'da tropikal fırtına yaşanmazken, 26 milyon kişinin sel tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 1

Tropik Fırtına Hilary, Meksika'nın Pasifik kıyılarına şiddetli rüzgarlar ve sel getirdikten sonra ABD'nin California eyaletine ulaştı.

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Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 2

Hilary Kasırgası, Meksika'nın Baja California yarımadasını saatte119 km/sa hızla esen rüzgarlarla vurdu. Burada bir kişi hayatını kaybederken,Santa Rosalia kasabasında çok sayıda ev sular altında kaldı.

Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 3

84 YILDIZ İLK KEZ

Hilary Kasırgası’nın  kuzeye doğru ilerledikçe zayıflayacağı biliniyor. Ancak şimdiden Hilary, şimdiden ABD’nin 84 yıldır yaşadığı ilk tropik fırtına oldu. Güney California’da tropik bir fırtına en son 1939 yılında Long Beach'te karaya çıkmıştı.

Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 4

Bununla birlikte bilim insanları, ABD'yi ve dünyanın çeşitli bölgelerini etkisi altına alan son anormal hava olaylarının insan kaynaklı küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüyor.

Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 5

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Hilary Kasırgası’nın Pazar günü yerel saatle 11:00'de Meksika'nın Baja California yarımadasının kuzey kesiminde karaya ulaştığını açıkladı.

Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 6

Kurum, Hilary'nin hem Meksika hem de ABD'de "hayatı tehdit eden" sellere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 7

Diğer taraftan, California’dali Long Beach sakinlerinden Eugenie Adler, "İnsanların bazı mülklerini kaybettiği sel bir şeydir, ancak insanların öldüğü sel başka bir şeydir. Ve ben insanların ölebileceğinden korkuyorum." diye konuştu.

Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 8

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise Hilay Kasırgası’nı "eşi benzeri görülmemiş bir hava olayı" olarak nitelendirerek,  "Ancak Los Angeles, ister orman yangını ister deprem olsun, krizlere müdahale konusunda önemi bir deneyime sahip. Şehrimiz hazırlıklı." ifadelerini kullandı.

Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 9

26 MİLYON KİŞİ TEHLİKEDE

Öte yandan, Hilary Kasırgası nedeniyle ABD'nin güneybatısında yaşayan yaklaşık 26 milyon kişinin sel tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 10
Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 11
Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede - 12
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