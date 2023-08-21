Hilary Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı: 26 milyon kişi tehlikede
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde görülen, Kaliforniya boyunca kuzey-kuzeybatı yönünde ilerleyen Hilary Kasırgası, yoğun yağışlara sebep oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, 25 Eylül 1939'dan bu yana Güney Kaliforniya'da tropikal fırtına yaşanmazken, 26 milyon kişinin sel tehlikesi altında olduğu belirtildi.
Tropik Fırtına Hilary, Meksika'nın Pasifik kıyılarına şiddetli rüzgarlar ve sel getirdikten sonra ABD'nin California eyaletine ulaştı.