Hindistan: Ülkedeki yıkıcı Covid-19 salgını ile çifte mutasyona uğrayan corona virüs varyantı bağlantılı

ntv.com.tr - Reuters 06.05.2021 - 13:24
Hindistan’da vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor. Ülke son 24 saat içinde 412 bin yeni vaka ve 3 bin 980 ölüm bildirdi. Hükümetin en üst düzey bilimsel danışmanı K. VijayRaghavan ise üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı.
K. VijayRaghavan, uzmanların vakalardaki artışın "vahşiliğini" tahmin etmediğini belirterek, "Virüsün dolaşımdaki yüksek seviyeleri göz önüne alındığında, üçüncü aşama kaçınılmazdır. Ancak bu üçüncü aşamanın hangi zaman ölçeğinde gerçekleşeceği net değil. Yeni dalgalara hazırlanmalıyız” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, virüsün ikinci dalgası, hali hazırda ülkedeki sağlık sistemini çöktürdü; hastane yataklarında, tıbbi oksijen ve krematoryum alanlarında büyük bir kıtlığa yol açtı. Bazı eyaletler yerel tecrit ve sokağa çıkma yasakları ilan etti, ancak hükümet, ekonomi üzerindeki etkisinden korktuğu için ulusal bir karantina uygulamaya isteksiz davrandı.