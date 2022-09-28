Hindistan'da binlerce sığır sokağa salındı

"ALDATILMIŞ HİSSEDİYORUZ"

Çok sayıda sığırın sokaklarda serbestçe dolaşması, eyalette trafik sorunlarına yol açtı.

Eyalet yönetiminin, bu yıl sığırların bakımı için 5 milyar rupi sağladığı bildirilirken ahır yöneticileri herhangi bir para almadıklarını ve hükümet tarafından "aldatılmış" hissettiklerini kaydetti.