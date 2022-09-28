Hindistan'da binlerce sığır sokağa salındı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde, hayır kurumları tarafından işletilen ahırlara hükümetin vadettiği yardım yapılmadı. Bunun üzerine çiftçiler tarafından 450 bini aşkın sığır protesto amacıyla sokağa bırakıldı.

Hindistan'da binlerce sığır sokağa salındı - 1

BBC'nin haberine göre, protestocular, hükümeti, gerekli fonu sağlamadığı takdirde yaklaşan eyalet seçimlerini boykot etmekle tehdit etti.

Protesto amacıyla ahırlardan salınan ineklerin devlet binaları etrafında dolaştığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'da binlerce sığır sokağa salındı - 2

"ALDATILMIŞ HİSSEDİYORUZ"

Çok sayıda sığırın sokaklarda serbestçe dolaşması, eyalette trafik sorunlarına yol açtı.

Eyalet yönetiminin, bu yıl sığırların bakımı için 5 milyar rupi sağladığı bildirilirken ahır yöneticileri herhangi bir para almadıklarını ve hükümet tarafından "aldatılmış" hissettiklerini kaydetti.

Hindistan'da binlerce sığır sokağa salındı - 3

Gujarat eyaleti Hayvancılık Bakanı yaptığı açıklamada, vadedilen yardımın "idari karışıklıklar" nedeniyle ertelendiğini ancak bir ya da iki gün içinde sorunun çözüme kavuşturulacağını aktardı.

Hindistan'da binlerce sığır sokağa salındı - 4

450 BİNDEN FAZLA HAYVAN SOKAĞA BIRAKILDI

Indian Express'te de yer alan haberde, 450 binden fazla hayvanın bulunduğu, hayır kurumları tarafından işletilen 1750 ahırdaki hayvanların serbest bırakılarak protesto için kullanıldığı belirtildi.

Hindistan'da binlerce sığır sokağa salındı - 5

Gujarat, büyükbaşların ölümüne yol açan "yumrulu deri hastalığı" ile mücadele eden eyaletler arasında yer alıyor.

Eyalette, 5 bin 800'den fazla sığırın telef olduğu bildirilirken yaklaşık 170 bin hayvanın hastalıktan etkilendiği tahmin ediliyor.

Hindistan'da binlerce sığır sokağa salındı - 6

HİNDİSTAN'DA SIĞI ETİ YENİLMİYOR

Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

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