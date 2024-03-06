Hindistan'da çiftçi protestosu: Güvenlik önlemleri artırıldı

Hindistan'da hükümete ilettikleri taleplerin yerine getirilmediği gerekçesiyle gösteriler düzenleyen çiftçilerin başkent Yeni Delhi'ye doğru yürüyüşe geçeceğini açıklaması üzerine güvenlik güçleri başkentin çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı.

Hindistan'da çiftçi protestosu: Güvenlik önlemleri artırıldı - 1

ÇİFTÇİLER YENİ DELHİ'YE YÜRÜYECEK

Hindistan basınına göre, 21 Şubat'ta polisle çıkan çatışmada bir protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından gösterilerine ara veren çiftçilerin yeniden başkente doğru hareket etmesi bekleniyor.

Polis, çiftçilerin başkente yürüyüşlerini engellemek için Yeni Delhi'nin çevresindeki Pencap ve Haryana eyaletlerinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

Yeni Delhi polisi de Singhu ve Ghazipur sınırlarıyla demir yolu ve metro istasyonlarında ve otobüs duraklarına da takviye güç sevk etti.

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Hindistan'da çiftçi protestosu: Güvenlik önlemleri artırıldı - 2

ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNDEN ÇAĞRI

Çiftçi örgütlerinden Samyukta Kisan Morcha (SKM), yaptığı açıklamada 14 Mart'ta Yeni Delhi'de çok sayıda çiftçinin katılacağı bir protesto düzenleyeceğini duyurdu.

Çiftçi gösterilerine öncülük eden iki çatı kuruluştan Kisan Mazdoor Morcha ve Samyukta Kisan Morcha, 3 Mart'ta yaptıkları çağrıda ülke genelindeki çiftçileri başkente yürümeye davet etmişti.

Hindistan'da çiftçi protestosu: Güvenlik önlemleri artırıldı - 3

Söz konusu çatı kuruluşlar, hükümetin Mahsuller için Asgari Destek Fiyatını (MSP) yasal olarak garanti etmesini de içeren çeşitli taleplerini desteklemek üzere 10 Mart'ta ülke çapında dört saat tren raylarında gösteri yapılması çağrısında da bulunmuştu.

Hindistan'da çiftçi protestosu: Güvenlik önlemleri artırıldı - 4

HİNDİSTAN'DA ÇİFTÇİ GÖSTERİLERİ

Hindistan'da çiftçiler, 13 Şubat'ta hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Aralarında Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal'ın da bulunduğu hükümet yetkilileri, 19 Şubat'ta çiftçilerin çatı örgütlerinden Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher ve çiftçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Hindistan'da çiftçi protestosu: Güvenlik önlemleri artırıldı - 5

Yaklaşık 4 saat süren görüşmede yetkililer, çiftçilere, kamu kurumları aracılığıyla bakliyat, mısır ve pamuk gibi mahsulleri belirlenecek asgari fiyattan almayı teklif etmişti.

Satın alınacak ürün miktarının da sınırlandırılmayacağını belirten yetkililer, 5 yıllık "kapsamlı plan" önermişti.

Hindistan'da çiftçi protestosu: Güvenlik önlemleri artırıldı - 6

Çiftçiler ise hükümetten gelen taban fiyat ve destekleme alımıyla ilgili teklifi reddederek, eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.

Çiftçilerle polis arasında 21 Şubat'ta çıkan çatışmada bir protestocu ölmüştü.

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