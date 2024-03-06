Hindistan'da çiftçi protestosu: Güvenlik önlemleri artırıldı
Hindistan'da hükümete ilettikleri taleplerin yerine getirilmediği gerekçesiyle gösteriler düzenleyen çiftçilerin başkent Yeni Delhi'ye doğru yürüyüşe geçeceğini açıklaması üzerine güvenlik güçleri başkentin çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı.
ÇİFTÇİLER YENİ DELHİ'YE YÜRÜYECEK
Hindistan basınına göre, 21 Şubat'ta polisle çıkan çatışmada bir protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından gösterilerine ara veren çiftçilerin yeniden başkente doğru hareket etmesi bekleniyor.
Polis, çiftçilerin başkente yürüyüşlerini engellemek için Yeni Delhi'nin çevresindeki Pencap ve Haryana eyaletlerinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.
Yeni Delhi polisi de Singhu ve Ghazipur sınırlarıyla demir yolu ve metro istasyonlarında ve otobüs duraklarına da takviye güç sevk etti.