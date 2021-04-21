Hindistan'da hastanelerde yatak ve oksijen kalmadı: Ülke Covid-19 salgınını yönetirken hangi hataları yaptı?

ntv.com.tr 21.04.2021 - 12:14 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 12:23
Geçen yıl 18 Haziran'da Hindistan, 11 bin vaka bildirdi ve sonraki 60 gün içinde her gün ortalama 35 bin yeni vaka eklendi. 10 Şubat'tan itibaren ülkedeki vaka sayıları sonraki 50 gün boyunca günlük ortalama 22 bin civarındaydı . Ancak son 10 günde vakalar keskin bir şekilde arttı ve günlük ortalama 89 bin 800'e ulaştı.
Uzmanlar, bu hızlı artışın ikinci dalganın ülke genelinde çok daha hızlı yayıldığını gösterdiğini söyledi. Kerala eyaletinin Covid görev gücünün bir parçası olan Dr.Fathahudeen, Hindistan'ın Ocak ayında günlük enfeksiyonların, eylül ayındaki 90 binin üzerindeki günlük bir zirveden 20 binin altına düştüğünde ülkenin önlemleri bırakmasının ardından yükselişin tamamen beklenmedik olmadığını söyledi.
Büyük dini toplantılar, çoğu halka açık yerin yeniden açılması ve kalabalık seçim mitingleri yükselişten sorumlu tutuluyor. Dr. Fathahudeen, uyarı işaretlerinin önceden görüldüğünü belirterek, "Şubat ayında Covid'in hiçbir yere gitmediğini ve acil önlemler alınmazsa bir tsunaminin bizi vuracağını söyledim. Ne yazık ki şu anda bu tsunami bizi vurdu. Yanlış bir normalleşme duygusu insanlara hakim oldu ve yetkililer de dahil olmak üzere kimse ikinci dalgayı durdurmak için önlem almadı” ifadelerini kullandı.
Hindistan’ın birçok şehri hastane yatağı sıkıntısı bildiriyor. Sosyal medya platformlarındaki çaresiz yardım çığlıklarında da açıkça görülüyor. Zamanında tedavi görmeden ölen insanların rahatsız edici haberleri ülkenin her yerinden geliyor. Bazı eyalet yöneticileri yeni tesisler açtıklarını ifade ediyor, ancak uzmanlar, artan enfeksiyon sayısının hızına ayak uydurmanın zor olacağı konusunda uyarıyor.
Hindistan, günlerdir 150 binin üzerinde yeni vaka bildiriyor. Wordometers’ın verilerine göre ülke dün 294 bin 290 yeni vaka kaydetti ve pandemi başladığından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olarak rekor kırdı. Ancak, Delhi, Mumbai ve Ahmedabad gibi kötü etkilenen şehirlerde neredeyse boş hastane yatağı kalmadı.
Lucknow, Bhopal, Kolkata, Allahabad ve Surat gibi diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. Halk sağlığı uzmanı Anant Bhan, yetkililerin sakin dönemi tesisleri güçlendirmek için kullanmadıklarını söyledi:
"İlk dalgadan ders almadık. İlk dalgada bile bazı şehirlerin yataklarının tükendiğine dair raporlar aldık ve bu, ikinci dalgaya hazırlıklı olmak için yeterince iyi bir neden olmalıydı" dedi.
Bhan, ayrıca oksijen ve temel ilaçların sağlanması konusunda eyaletlerle federal hükümet arasında bir koordinasyon eksikliği olduğunu da sözlerine ekledi:
"Güçlü bir yanıta ihtiyacımız var ve kaynaklar eyaletler arasında paylaşılmalı. Yoğun bakım yatakları söz konusu olduğunda durum çok daha kötü. Birkaç şehirde sadece birkaç düzine yoğun bakım yatağı kaldı ve şimdi çılgınca otellerde ve stadyumlarda ekstra kapasite oluşturmaya çalışıyorlar.”
Uzmanlar ise bu durumun birkaç nedeni olabileceğini söylüyor. Bunlardan biri, birçok insanın hastanelerde yatak olmadığı için evde veya Covid testi yapılamadığı için ölmesi. Dolayısıyla farklı eyaletler tarafından yönetilen veri tabanında Covid hastası olarak yer bulamıyorlar. Bhan, test merkezlerinin küçük kasabalarda ve hatta bazı şehirlerde hala yetersiz olduğunu ve ‘bu bölgelerde Covid ile ilgili birçok ölümü kaçırmanın mümkün olduğunu’ söyledi.
Bhan, bazı eyaletlerde Covid ölümlerinin kaydedilmesiyle ilgili bir sorun olduğunu da söyledi:
“İdari gözetim hakkında da raporlar var, ancak yetkililer iddiayı reddediyor. Durumun ne kadar ciddi olduğunu açıkça gösterdiği için rakamlarda daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var”