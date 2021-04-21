Hindistan'da hastanelerde yatak ve oksijen kalmadı: Ülke Covid-19 salgınını yönetirken hangi hataları yaptı?

Uzmanlar ise bu durumun birkaç nedeni olabileceğini söylüyor. Bunlardan biri, birçok insanın hastanelerde yatak olmadığı için evde veya Covid testi yapılamadığı için ölmesi. Dolayısıyla farklı eyaletler tarafından yönetilen veri tabanında Covid hastası olarak yer bulamıyorlar. Bhan, test merkezlerinin küçük kasabalarda ve hatta bazı şehirlerde hala yetersiz olduğunu ve ‘bu bölgelerde Covid ile ilgili birçok ölümü kaçırmanın mümkün olduğunu’ söyledi.



Bhan, bazı eyaletlerde Covid ölümlerinin kaydedilmesiyle ilgili bir sorun olduğunu da söyledi:

“İdari gözetim hakkında da raporlar var, ancak yetkililer iddiayı reddediyor. Durumun ne kadar ciddi olduğunu açıkça gösterdiği için rakamlarda daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var”