Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı
Hindistan'ın Ayodhya kentinde inşaatı devam eden tapınakta çalışmalarda sona gelindi. 200 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı ülkede eski bir cami üzerine inşa edilen tapınak, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Hindistan'ın kuzeyindeki Ayodhya kenti Pazartesi günü ülkenin en yeni tapınağının ibadete açılacağı törene hazırlanıyor.
Hindu milliyetçisi Narendra Modi, nisan ayındaki genel seçimlere yetiştirme sözü verdiği binayı, pazartesi günü ibadete açacak.