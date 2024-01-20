Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı

Hindistan'ın Ayodhya kentinde inşaatı devam eden tapınakta çalışmalarda sona gelindi. 200 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı ülkede eski bir cami üzerine inşa edilen tapınak, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 1

Hindistan'ın kuzeyindeki Ayodhya kenti Pazartesi günü ülkenin en yeni tapınağının ibadete açılacağı törene hazırlanıyor.

Hindu milliyetçisi Narendra Modi, nisan ayındaki genel seçimlere yetiştirme sözü verdiği binayı, pazartesi günü ibadete açacak.

DÜNYA HABERLERİ

Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 2

Başbakan Narendra Modi'nin katılacağı tören, dünya çapında Hindistan elçiliklerinin yanı sıra New York'taki ünlü Times Meydanı'ndaki dev ekranlardan canlı yayınlanacak.

Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 3

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Ancak tapınağın varlığı, 200 milyon müslümanın da yaşadığı ülkede tartışmalara yol açıyor.


Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 4

CAMİNİN YERİNE TAPINAK 

Şimdi tapınağın yükseldiği yerde, 16'ncı yüzyıldan kalma bir cami vardı.

Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 5

2 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindu milliyetçileri 1992'de camiyi yıktı.

Bu olay ülkede 2 binden fazla kişinin öldüğü etnik çatışmaları tetikledi.

Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 6

RAMA'NIN DOĞUM YERİ OLDUĞUNA İNANILIYOR

Bölgenin, Hindu tanrısı Vişnu'nun yeryüzündeki cismi olan Rama'nın doğum yeri olduğuna inanılıyor.


Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 7

2019'DA İZİN ÇIKTI

2019'da Hindistan Yüksek Mahkemesi eski cami arazisinde bir tapınak inşa edilmesine izin verdi.


Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 8

EN ÖNEMLİ SEÇİM VAATLERİNDEN BİRİ

Modi'nin en önemli seçim vaatlerinden biri olan yapı, henüz inşaatı tamamlanmasa da açılacak.

Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 9

BAĞIŞÇILAR 180 MİLYON DOLAR TOPLADI

180 milyon dolara mal olduğu hesaplanan binanın tüm masraflarını ise bağışçılar karşıladı.

Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 10
Hindistan'da tartışmalı tapınak açılıyor: Otel fiyatları 1200 dolara çıktı - 11
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