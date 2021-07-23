Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı

Hindistan'ın batısında muson yağmurlarının sebep olduğu toprak kaymalarında en az 67 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Eyalet hükümeti yetkilisi Sagar Pathak, heyelanlardan sonra 30'dan fazla kişinin kaybolduğunu söyledi.

ntv.com.tr 23.07.2021 - 13:43

Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 1

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde mahsur kalan binden fazla kişi için kurtarma çalışmaları yapıldığı bilgisine yer verildi.

Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 2

Yağmurların yavaşladığını ve su seviyelerinin düştüğünü belirten Chaudhary, kötü etkilenen bölgelere erişimin güç olduğunu ve bunun kurtarma operasyonlarını engellediğini kaydetti.

Ülkede heyelanlar sonrası en az 67 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 3

70 bin kişiye ev sahipliği yapan sahil kasabası Chiplun'da bölgenin yarısından fazlası sular altında kalırkenRatnagiri ilçe yöneticisi B.N Patil, kurtarma operasyonları için ordu, sahil güvenlik ve Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden yardım istediklerini aktardı.

Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 4

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'ın doğusundaki Shivaji Nagar bölgesinde şiddetli yağışların ardından bir ev çöktü, iki kişi öldü ve sekiz kişi yaralandı.

Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 5

Eyalet hükümeti yetkilisi Sagar Pathak, heyelanlardan sonra 30'dan fazla kişinin kaybolduğunu söyledi.

Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 6

Ratnagiri şehrinde ise dün şiddetli yağışların ardından tepelik alanlardan 200 kişi kurtarıldı. 70 bin kişiye ev sahipliği yapan sahil kasabası Chiplun'da bölgenin yarısından fazlası sular altında kaldı.

Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 7

Ratnagiri bölge yöneticisi B.N. Patil, kurtarma operasyonları için ordu, sahil güvenlik ve Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden yardım istediğini söyledi.

Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 8

Hindistan donanmasından yapılan açıklamada, mahsur kalan kişileri tahliye etmek için bölgeye helikopterlerin sevk edildiği ve botlarla kurtarma ekipleri gönderildiği bildirildi.

Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 9
Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 10
Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 11
Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 12
Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 13
Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 14
Hindistan'da toprak kayması: En az 67 can kaybı - 15

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