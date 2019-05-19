Honduras’ta küçük uçak düştü: 5 ölü

Honduras’ta küçük uçak düştü. Uçaktaki 5 kişiden 4’ü olay yerinde, biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
-
Honduras'ta uçak düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
-
Olay, Honduras’ta bulunan Roatan adasında meydana geldi. Küçük uçağın, kıyıdan 400 metre uzaklıkta okyanusa düştüğü, uçağın pilotunun ve 4 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.
-
Yerel medya, pilotun Amerikalı, 4 yolcunun ise Kanadalı olduklarını duyurdu.
-
Ayrıca, yolculardan Anthony Frederick’in, uçağın düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
-
Düşen uçakta yer alanların son fotoğrafı.
-