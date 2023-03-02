Hong Kong'da gökdelen yangını

Hong Kong'ta bulunan inşaat halindeki bir gökdelende yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde binayı sardı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Hong Kong'da gökdelen yangını - 1

Hong Kong’un Tsim Sha Tsui bölgesinde inşaat halindeki gökdelende yerel saatle 23.10 sularında yangın çıktı.

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Hong Kong'da gökdelen yangını - 2

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, İtfaiye Departmanı yangını 5 seviye üzerinden 3 olarak derecelendirdi.

Hong Kong'da gökdelen yangını - 3

İtfaiye Departmanı, civardaki sakinlere kapı ve pencereleri kapatmalarını tavsiye etti.

Hong Kong'da gökdelen yangını - 4

Yangın gökdelenin birçok katına sıçrarken, bazı katlarda alevlerin şiddetlendiği ve patlamalar yaşandığı belirtildi.

Hong Kong'da gökdelen yangını - 5

Çevre sokaklara kıvılcımlar ve yanan bina kaplamaları düştü.

Hong Kong'da gökdelen yangını - 6

2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede çok sayıda konutun ve alışveriş merkezinin bulunduğu belirtildi.

Hong Kong'da gökdelen yangını - 7

Söz konusu gökdelenin otel olarak kullanılacağı ve 42 kat olarak inşa edildiği belirtildi.

Hong Kong'da gökdelen yangını - 8
Hong Kong'da gökdelen yangını - 9
Hong Kong'da gökdelen yangını - 10
Hong Kong'da gökdelen yangını - 11
Hong Kong'da gökdelen yangını - 12
Hong Kong'da gökdelen yangını - 13
Hong Kong'da gökdelen yangını - 14
Hong Kong'da gökdelen yangını - 15

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