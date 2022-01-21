Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek

Hong Kong'daki bir evcil hayvan dükkanında 11 hamsterda corona virüs tespit edilmesinin ardından, yetkililer 2 bini aşkın ithal hayvanın katledileceğini duyurdu. Durumu tepki gösteren hayvan severler, imza kampanyası oluşturarak, ithaf tesislerinin önünde nöbet tutmaya başladı.

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 14:50

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 1

'daki yetkililer ve evcil hayvan severler, Covid-19'u bulaştırabilecekleri korkusuyla ötenazi uygulanmaya mahkum hamsterlar için gizli bir kurtarma operasyonu başlattı. 

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 2

Geçtiğimiz günlerde sağlık yetkilileri, 23 yaşındaki bir personelin hastalandığı bir evcil hayvan dükkanında bulunan 11 hamsterda corona virüs izlerinin bulunduğunu duyurdu. 

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 3

Ardından 22 Aralık'tan bu yana satın alınan evcil hayvanlar da dahil olmak üzere ithal edilen 2 binden  fazla hayvanın öldürülmesi gerektiği açıklandı. Sahiplerinden, hayvanları itlaf ekipleri teslim etmeleri istendi.  

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 4

HAYVAN SEVERLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

İki yıl boyunca sıkı karantina önlemleriyle yaşayan Hong Konglular ise söz konusu kararın,  bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Hayvanseverler, ölüme mahkûm evcil hayvanları saklamayı veya sahiplenmeyi teklif etti. Washington Post'un bildirdiğine göre, on binlerce kişi kampanya dilekçesini  imzaladı. İtlaf tesislerinin önünde toplanan gruplar, insanları hayvanlarını teslim etmemeleri konusunda uyardı.

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 5

Bununlla birlikte, Jessica adlı bir kadın hamster sahiplenmek için sosyal medya grubunda gönüllü olduğunu, ancak hala beklediğini söyledi.

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 6

Jessica, "Başka bir sürü gönüllü var. Hangi bölgede olduğumu  ve oturduğum daire küçük olduğu için bir hamster alabileceğimi belirten bir mesaj bıraktım. Hayvanı sonsuza  kadar saklayabilirim ya da biri isterse geri verebilirim. Covid-19 konusunda endişelenmiyorum.Hong Kong bunu çok büyütüyor” diye konuştu.

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 7

Diğer taraftan, hamsterlarına veda eden ağlayan çocukların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Yerel medyaya röportaj veren birçok kişi anonim olarak konuştu, yüzleri gizlendi. 

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 8

"TEPKİ MANTIKSIZ"

Ancak, Hong Kong Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi’nin (AFCD) bir sözcüsü, tepkiyi mantıksız olarak nitelendirdi ve hayvanların "potansiyel virüs bulaştırma risklerini mümkün olan en kısa sürede en aza indirmek için onların acı çekmeden öldürüldüğünü" söyledi.

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 9

Ayrıca, “AFCD, hayvanseverlerden  bu tür eylemleri derhal durdurmalarını ve alınan hamsterları iade etmelerini talep ediyor. İlgili kişiler böyle bir eyleme devam ederse veya alınan hamsterları iade edemezlerse, AFCD sıkı bir şekilde takip edecek ve  polise başvuracaktır” dedi. 

Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek - 10

ŞİMDİYE KADAR 68 HAYVAN TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, hayvan refahı örgütleri hükümetin kararına tepki gösterdiler ve hükümetin bu emri vermek için yasal yetkisinin olmadığını söyleyerek insanları hiçbir hayvanı  teslim etmemeye çağırdı. Hükümet rakamlarına göre, Perşembe gününe kadar sadece 68 hayvan teslim edildi.

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