Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 14:50
Hong Kong'daki yetkililer ve evcil hayvan severler, Covid-19'u bulaştırabilecekleri korkusuyla ötenazi uygulanmaya mahkum hamsterlar için gizli bir kurtarma operasyonu başlattı.
Geçtiğimiz günlerde sağlık yetkilileri, 23 yaşındaki bir personelin hastalandığı bir evcil hayvan dükkanında bulunan 11 hamsterda corona virüs izlerinin bulunduğunu duyurdu.
Ardından 22 Aralık'tan bu yana satın alınan evcil hayvanlar da dahil olmak üzere ithal edilen 2 binden fazla hayvanın öldürülmesi gerektiği açıklandı. Sahiplerinden, hayvanları itlaf ekipleri teslim etmeleri istendi.
İki yıl boyunca sıkı karantina önlemleriyle yaşayan Hong Konglular ise söz konusu kararın, bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Hayvanseverler, ölüme mahkûm evcil hayvanları saklamayı veya sahiplenmeyi teklif etti. Washington Post'un bildirdiğine göre, on binlerce kişi kampanya dilekçesini imzaladı. İtlaf tesislerinin önünde toplanan gruplar, insanları hayvanlarını teslim etmemeleri konusunda uyardı.
Bununlla birlikte, Jessica adlı bir kadın hamster sahiplenmek için sosyal medya grubunda gönüllü olduğunu, ancak hala beklediğini söyledi.
Jessica, "Başka bir sürü gönüllü var. Hangi bölgede olduğumu ve oturduğum daire küçük olduğu için bir hamster alabileceğimi belirten bir mesaj bıraktım. Hayvanı sonsuza kadar saklayabilirim ya da biri isterse geri verebilirim. Covid-19 konusunda endişelenmiyorum.Hong Kong bunu çok büyütüyor” diye konuştu.
Diğer taraftan, hamsterlarına veda eden ağlayan çocukların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Yerel medyaya röportaj veren birçok kişi anonim olarak konuştu, yüzleri gizlendi.
Ancak, Hong Kong Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi’nin (AFCD) bir sözcüsü, tepkiyi mantıksız olarak nitelendirdi ve hayvanların "potansiyel virüs bulaştırma risklerini mümkün olan en kısa sürede en aza indirmek için onların acı çekmeden öldürüldüğünü" söyledi.
Ayrıca, “AFCD, hayvanseverlerden bu tür eylemleri derhal durdurmalarını ve alınan hamsterları iade etmelerini talep ediyor. İlgili kişiler böyle bir eyleme devam ederse veya alınan hamsterları iade edemezlerse, AFCD sıkı bir şekilde takip edecek ve polise başvuracaktır” dedi.
Öte yandan, hayvan refahı örgütleri hükümetin kararına tepki gösterdiler ve hükümetin bu emri vermek için yasal yetkisinin olmadığını söyleyerek insanları hiçbir hayvanı teslim etmemeye çağırdı. Hükümet rakamlarına göre, Perşembe gününe kadar sadece 68 hayvan teslim edildi.