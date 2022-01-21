Hong Kong’da hamsterları kurtarma operasyonu: Covid-19 bulaştırabilecekleri gerekçesiyle 2 bini aşkın hayvan öldürülecek

Jessica, "Başka bir sürü gönüllü var. Hangi bölgede olduğumu ve oturduğum daire küçük olduğu için bir hamster alabileceğimi belirten bir mesaj bıraktım. Hayvanı sonsuza kadar saklayabilirim ya da biri isterse geri verebilirim. Covid-19 konusunda endişelenmiyorum.Hong Kong bunu çok büyütüyor” diye konuştu.