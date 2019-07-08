Hong Kong'da "iade yasası" protestoları devam ediyor
Anadolu Ajansı
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan arbede sonucu 6 kişi gözaltına alındı. Tasarının yasalaştığı Nisan ayından beri kentte protestolar yaşanıyor.
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1South China Morning Post gazetesinin haberinde, sayıları “on binlerce” olduğu ifade edilen göstericilerin pazar günü geç saatlerde yaptıkları yürüyüş sonrası polisle arbede yaşadığı belirtildi.
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2Hong Kong polis makamlarından yapılan açıklamada da yürüyüşe katılan ve arbedeye giren yaşları 20 ila 66 arasında 2’si kadın 4’ü erkek 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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3Gösteriyi organize edenler katılımcıların sayısının 230 bin kişi olduğunu ileri sürerken, polis bu rakamın 56 bin civarında olduğunu kaydediyor.
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SUÇLULARIN İADESİ YASASI PROTESTOLARIHong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.
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5Tasarı Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.
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6Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.
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7Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.
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8Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.
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