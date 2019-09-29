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Hong Kong'da protestolar sürüyor

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Hong Kong'da sokaklar yine hareketlendi. Binlerce protestocu polis yasağına rağmen eylem için sokağa çıktı. Polis biber gazıyla müdahale etti. Hong Kong'lulara destek amacıyla bugün dünya çapında 60'dan fazla kentte gösteriler düzenleniyor.

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    Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesi yasa tasarısının gündeme gelmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.
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    Protestocular, "Hong Kong'la yan yana ol", "özgürlük için savaş" sloganlarıyla sokakları doldurdu.
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    Hükümet binalarına doğru yönelen eylemcilere polis biber gazıyla müdahale ediyor. Bazı protestocuların İngiltere bayrağı taşıdığı göze çarpıyor.
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    Hong Kong'lulara destek amacıyla bugün dünya çapında 60'dan fazla kentte gösteriler düzenleneceği duyurulmuştu.
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    Protestocular Çin Komünist Partisi'nin 70'nci kuruluş yıldönümü olan 1 ekim'de yasağa rağmen tekrar sokağa çıkmayı planlıyor.
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    Siyah giyinecek olan protestocular 1 Ekim'i "yas günü" olarak anacaklarını ifade ediyor.
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    Protestocular Çin'in Hong Kong'da egemenlik kurmasını demokratik haklarının kısıtlanacağı gerekçesiyle istemiyor. Pekin hükümeti ise bu iddiayı reddediyor.
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