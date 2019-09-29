Hong Kong'da protestolar sürüyor
NTV Haber
Hong Kong'da sokaklar yine hareketlendi. Binlerce protestocu polis yasağına rağmen eylem için sokağa çıktı. Polis biber gazıyla müdahale etti. Hong Kong'lulara destek amacıyla bugün dünya çapında 60'dan fazla kentte gösteriler düzenleniyor.
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1Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesi yasa tasarısının gündeme gelmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.
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2Protestocular, "Hong Kong'la yan yana ol", "özgürlük için savaş" sloganlarıyla sokakları doldurdu.
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3Hükümet binalarına doğru yönelen eylemcilere polis biber gazıyla müdahale ediyor. Bazı protestocuların İngiltere bayrağı taşıdığı göze çarpıyor.
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4Hong Kong'lulara destek amacıyla bugün dünya çapında 60'dan fazla kentte gösteriler düzenleneceği duyurulmuştu.
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5Protestocular Çin Komünist Partisi'nin 70'nci kuruluş yıldönümü olan 1 ekim'de yasağa rağmen tekrar sokağa çıkmayı planlıyor.
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6Siyah giyinecek olan protestocular 1 Ekim'i "yas günü" olarak anacaklarını ifade ediyor.
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7Protestocular Çin'in Hong Kong'da egemenlik kurmasını demokratik haklarının kısıtlanacağı gerekçesiyle istemiyor. Pekin hükümeti ise bu iddiayı reddediyor.
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