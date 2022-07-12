Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti

Haberler - ntv.com.tr 12.07.2022 - 10:19 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 10:30
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırıldı.
ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan "4chan" adlı internet sitesinin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti.
Kullanıcılar, Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen içerisinde yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafların, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmalarının da yer aldığı görüntüleri internette paylaştı.
Ayrıca, Biden’ın büyük oğlu Hunter Biden’ın beş aylık bir süre içinde eskortlara 30 bin dolar harcadığını gösteren belgeler, metinler ve görüntüler sızdırıldı. ABD’li savcıların Hunter Biden'a karşı federal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi.
Belgelere göre, ABD Başkanı’nın oğlu, işlemleri bankalar tarafından şüpheli faaliyet nedeniyle engellenen Ukraynalı bir kadına çek yazdı.
Hunter Biden’ın iPhone'undaki fotoğraflar aynı zamanda, 20 yaşından küçük eskortlarla 'kız arkadaş deneyimi' sunan bir eskort web sitesine yazdığı el yazısı çekleri gösterdi. Biden’ın bu çekleri tıbbi hizmet kılığına uydurduğu görüldü.
Ayrıca videolar ve resimler, Hunter Biden'ın eskortları eyalet sınırları üzerinden taşıdığını ortaya koydu. Yetkililer, bu durumun da potansiyel olarak federal bir suç sayılabileceğini belirtti.
Hunter Biden, ayrıca eskort bulmak için kullandığı Moreva adlı uygulamaya da yüklü miktarda para gönderdi. Hunter'ın Moreva ile mesajlaşmalarının, onu Los Angeles, New York, Boston, Miami, Washington DC, Chicago, Londra ve New York'ta müşterilere "kız arkadaş deneyimi" yaşatabilecek "modellerin" reklamını yapan UberGFE adlı bir web sitesine yönlendirdiği belirtildi.
İnternet sitesi, Ukraynalı çalışanları olduğunu belirtiyor ve Hunter'ın ödeme yaptığı eskortların bazılarının da Ukraynalı olduğu ortaya çıktı. UberGFE'nin Rusya ile savaşında Ukrayna'yı desteklediğini ve ziyaretçilere sözde hayır kurumlarına bağış yapmaları için kripto para adresleri sağladığını öne süren bir web sayfası da bulunuyor.
Öte yandan, sızdıralan belgelere göre Hunter Biden’ın eskortlara harcadığı paranın bir kısmı farkında olmadan babasından gelmiş olabilir. Washington Examiner tarafından geçen ay açıklanan Ocak 2019 tarihli mesajlar, Joe Biden'ın, 10 bin dolar ödediğini iddia ettiği bir eskortla anlaşmazlığa düşmeden birkaç saat önce Hunter'a 5 bin dolar gönderdiğini gösteriyor.
Sızdırılan fotoğraflarda ayrıca, Hunter Biden'ın, reşit olmadıkları açık bir biçimde görülen beş kız çocuğu ile uygunsuz bir biçimde vakit geçirdiği de görüldü.
Bilgileri sızdırılanlar, Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.
ABD Başkanı'nın oğlunun ayrıca, pek çok porno sitesine üye olduğu ve “12 yaş” diye arama yaptığı da görüldü.