Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti

İnternet sitesi, Ukraynalı çalışanları olduğunu belirtiyor ve Hunter'ın ödeme yaptığı eskortların bazılarının da Ukraynalı olduğu ortaya çıktı. UberGFE'nin Rusya ile savaşında Ukrayna'yı desteklediğini ve ziyaretçilere sözde hayır kurumlarına bağış yapmaları için kripto para adresleri sağladığını öne süren bir web sayfası da bulunuyor.