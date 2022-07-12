Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırıldı. Sızdırılan veriler arasında Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, babasınını pedofili Peter adıyla kaydettiği, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Bunların yanı sıra Hunter Biden'ın beş aylık bir süre içerisinde eskortlara 30 bin dolar ödeme yaptığı ve ödemelerini sağlık harcaması olarak gösterdiği ortaya çıktı. Yetkililer, ABD Başkanı'nın büyük oğluna karşıfederal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 12.07.2022 - 10:19 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 10:30

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 1

ABD Başkanı 'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırıldı.

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 2

ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan "4chan" adlı internet sitesinin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti.

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 3

"FEDERAL FUHUŞ SUÇLARI DAVASI AÇILABİLİR"

Kullanıcılar, Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen içerisinde yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafların, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmalarının da yer aldığı görüntüleri internette paylaştı.

Ayrıca,  Biden’ın büyük oğlu Hunter Biden’ın beş aylık bir süre içinde eskortlara 30 bin dolar harcadığını gösteren belgeler, metinler ve görüntüler sızdırıldı. ABD’li savcıların Hunter Biden'a karşı federal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi.

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 4

Belgelere göre, ABD Başkanı’nın oğlu, işlemleri bankalar tarafından şüpheli faaliyet nedeniyle engellenen Ukraynalı bir kadına çek yazdı.

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 5

Hunter Biden’ın iPhone'undaki fotoğraflar aynı zamanda, 20 yaşından küçük eskortlarla  'kız arkadaş deneyimi' sunan bir eskort web sitesine yazdığı el yazısı çekleri gösterdi. Biden’ın bu çekleri tıbbi hizmet kılığına uydurduğu görüldü. 

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 6

Ayrıca videolar ve resimler, Hunter Biden'ın eskortları eyalet sınırları üzerinden taşıdığını ortaya koydu. Yetkililer, bu durumun da potansiyel olarak federal bir suç sayılabileceğini belirtti. 

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 7

UKRAYNALI KADINLARLA İLİŞKİ

Hunter Biden, ayrıca eskort bulmak için kullandığı Moreva adlı uygulamaya da yüklü miktarda para gönderdi. Hunter'ın Moreva ile mesajlaşmalarının, onu Los Angeles, New York, Boston, Miami, Washington DC, Chicago, Londra ve New York'ta müşterilere "kız arkadaş deneyimi" yaşatabilecek "modellerin" reklamını yapan UberGFE adlı bir web sitesine yönlendirdiği belirtildi. 

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 8

İnternet sitesi, Ukraynalı  çalışanları olduğunu belirtiyor ve Hunter'ın ödeme yaptığı eskortların bazılarının da Ukraynalı olduğu ortaya çıktı. UberGFE'nin Rusya ile savaşında Ukrayna'yı desteklediğini ve ziyaretçilere sözde hayır kurumlarına bağış yapmaları için kripto para adresleri sağladığını öne süren bir web sayfası da bulunuyor. 

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 9

BABASI ESKORTLAR İÇİN PARA YOLLAMIŞ OLABİLİR

Öte yandan, sızdıralan belgelere göre Hunter Biden’ın eskortlara harcadığı paranın bir kısmı farkında olmadan babasından gelmiş olabilir. Washington Examiner tarafından geçen ay açıklanan Ocak 2019 tarihli mesajlar, Joe Biden'ın, 10 bin  dolar ödediğini iddia ettiği bir eskortla anlaşmazlığa düşmeden birkaç saat önce Hunter'a 5 bin dolar gönderdiğini gösteriyor.

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 10

YAŞI KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARIYLA UYGUNSUZ FOTOĞRAF 

Sızdırılan fotoğraflarda ayrıca, Hunter Biden'ın, reşit olmadıkları açık bir biçimde görülen beş kız çocuğu ile uygunsuz bir biçimde vakit geçirdiği de görüldü. 

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 11

BABASINI PEDOFİLİ PETER ADIYLA KAYDETTİ

Bilgileri sızdırılanlar, Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti - 12

ABD Başkanı'nın oğlunun ayrıca, pek çok porno sitesine üye olduğu ve  “12 yaş” diye arama yaptığı da görüldü.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER