ABD öğrenci protestoları: İsrail destekçileri Filistin kampını yıktı
Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) kampüsünde Filistin yanlısı protestocularla bir grup karşıt gösterici arasında şiddetli çatışmalar çıktı. İsrail destekçileri kampüsteki Filistin'e destek kampını yıkmaya çalıştı. Filistin yanlısı öğrenci protestoları, 2020'deki ırkçılık karşıtı eylemlerden bu yana ABD'li öğrenciler tarafından düzenlenen en büyük protesto hareketi oldu.
ABD'li bir yayıncı tarafından sağlanan görüntülere göre, bugün Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) kampüsünde Filistin yanlısı protestocularla bir grup karşıt gösterici arasında şiddetli çatışmalar çıktı.