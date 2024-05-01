ABD öğrenci protestoları: İsrail destekçileri Filistin kampını yıktı

Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) kampüsünde Filistin yanlısı protestocularla bir grup karşıt gösterici arasında şiddetli çatışmalar çıktı. İsrail destekçileri kampüsteki Filistin'e destek kampını yıkmaya çalıştı. Filistin yanlısı öğrenci protestoları, 2020'deki ırkçılık karşıtı eylemlerden bu yana ABD'li öğrenciler tarafından düzenlenen en büyük protesto hareketi oldu.

ABD öğrenci protestoları: İsrail destekçileri Filistin kampını yıktı - 1

ABD'li bir yayıncı tarafından sağlanan görüntülere göre, bugün Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) kampüsünde Filistin yanlısı protestocularla bir grup karşıt gösterici arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD öğrenci protestoları: İsrail destekçileri Filistin kampını yıktı - 2

UCLA öğrenci gazetesi Daily Bruin, İsrail destekçilerinin kampüsteki Filistin yanlısı protesto kampını yıkmaya çalıştıklarını bildirdi.

ABD öğrenci protestoları: İsrail destekçileri Filistin kampını yıktı - 3

Gazze'de 7 Ekim'den beri süren İsrail saldırısı, 2020'deki ırkçılık karşıtı protestolardan bu yana ABD öğrenci hareketinin en büyük eylemlerine sahne oldu.

ABD öğrenci protestoları: İsrail destekçileri Filistin kampını yıktı - 4

İsrail destekçileri, Filistin yanlısı protestocuları korumak için derme çatma bir barikat olarak kurulan ahşap tahtalara sopa ve direklerle saldırdı.

ABD öğrenci protestoları: İsrail destekçileri Filistin kampını yıktı - 5

Salı günü geç saatlerde New York polisi, New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsündeki bir okul binasına sığınan çok sayıda Filistin yanlısı göstericiyi gözaltına aldı.

Okulun yaklaşık iki haftadır dağıtmaya çalıştığı protesto kampı kaldırıldı.

ABD öğrenci protestoları: İsrail destekçileri Filistin kampını yıktı - 6
ABD öğrenci protestoları: İsrail destekçileri Filistin kampını yıktı - 7
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