İdlib'de 30 bin kişi evlerini terk etti
NTV Haber
Suriye ordusunun İdlib'e düzenleyeceği olası operasyona yönelik tartışmalar sürerken son bir haftada kenti terk edenlerin sayısı 30 bini aştı. Saldırılardan kaçan Suriyeliler ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan kamplara göç ediyor.
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1Şam yönetimi ve Rusya geçen haftadan bu yana İdlib'e hava saldırılarına hız verdi.
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2Suriye ordusu, Moskova ve İran'ın desteğiyle bölgede büyük bir operasyona hazırlanıyor.
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3Hava saldırılarından kaçan ya da olası operasyondan korkan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırı yakınlarındaki köylere göç ediyor.
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4Geçen haftadan bu yana Rusya ve rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle 30 binden fazla Suriyeli evlerini terk etti.
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5Yerlerinden olan Suriyelilerin çoğu ülkenin kuzeyindeki kamplara yerleşti.
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6Son olarak Birleşmiş Milletler muhaliflerin Suriye'deki son kalesi İdlib'e olası bir saldırının 21. yüzyılın en kötü insani felaketini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
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7Türkiye, Rusya ve İran liderleri 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleştirilen zirvede İdlib için ateşkes konusunda anlaşma sağlayamamıştı.
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