İdlib'de savaş mağduru kadın kedilerinden vazgeçmiyor

8 çocuk annesi Seyid, Esed rejimi ve Rusya'nın 2019'da İdlib'in güneyindeki Maaratunnuman ilçesine yoğun saldırısı sonucu İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine yerleşti.
İç savaş ortamında hayatına devam etmeye çalışan Seyid, Esed rejim güçlerinin saldırılarında bir oğlunu kaybetti. Diğer oğlu ise felç geçirerek yatağa mahkum oldu.
Şeker hastalığı nedeniyle yürüme sorunu yaşayan İbtisem Seyid, tekerlekli sandalyesiyle dilenerek hem engelli oğluna hem de 10 kediye bakıyor.
Yaşlı kadın kedileri besliyor, hasta olanları tedavi ettirmeye çalışıyor. Dilenerek topladığı parayla kedilerine mama alıyor.
Seyyid, Esed rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle kedileriyle birlikte göç etmek zorunda kaldığını söyledi.
İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde eski bir evde hayatını sürdüren Seyid, "Komşularımın desteği ile hayata tutunuyorum. Kedilere yiyecek bulmadığım zaman kendi yiyeceğimden yediriyorum. Yiyeceğim olmadığı gün kedilerimle oruç tutuyorum. Çünkü onlar bize Allah’ın emaneti." dedi.
Esed rejiminin saldırılarda ölen oğlunu çok özlediğini belirten Seyid, "Keşke evime geri dönsem. Ekmek ve toprak yemeye razıyım. Maarratunnuman ilçesini çok seviyorum. Oğlumun mezarını ziyaret etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kira borcu nedeniyle evinden çıkarılmak istendiğini söyleyen Seyid, "Tek isteğim normal insanlar gibi param olsun, 3 tekerlekli bir motorum olsun onunla kendi ihtiyaçlarımı karşılayayım ve tedavi için doktora gideyim. Çünkü yürüyerek sadece sokağın başındaki eczaneye kadar gidebiliyorum." diye konuştu.