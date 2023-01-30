İdlib'de savaş mağduru kadın kedilerinden vazgeçmiyor

Kira borcu nedeniyle evinden çıkarılmak istendiğini söyleyen Seyid, "Tek isteğim normal insanlar gibi param olsun, 3 tekerlekli bir motorum olsun onunla kendi ihtiyaçlarımı karşılayayım ve tedavi için doktora gideyim. Çünkü yürüyerek sadece sokağın başındaki eczaneye kadar gidebiliyorum." diye konuştu.