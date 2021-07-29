İki bini aşkın bilim insanı uyardı: Küresel ısınmada kritik eşik noktalarını geçtik

Diğer taraftan araştırmacılar, 2020 yılının kayıtların başlamasından bu yana tarihe geçen en sıcak ikinci yıl olduğunu söyledi. Ayrıca, bu yılın başlarında, Dünya atmosferindeki karbondioksit konsantrasyonu, ölçümlerin başlamasından bu yana herhangi bir zamanda olduğundan daha yüksekti.