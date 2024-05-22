İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun
İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin, İngiltere ve İrlanda'da yıkıcı sellere neden olan şiddetli fırtına ve buna bağlı sağanak yağışları yaklaşık yüzde 20 artırdığı tespit edildi.
İNSAN KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) grubunun parçası olan ve İrlanda, İngiltere ve Hollanda'nın meteoroloji kurumlarından 22 araştırmacı iklim değişkliği üzerinde çalıştı.
Araştırmacılar, İngiltere ve İrlanda'da Ekim 2023-Mart 2024 döneminde görülen kuvvetli rüzgarlı ve fırtınalı hava üzerinde insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin etkisini inceledi.