İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Sarah Kew de iklim değişikliği nedeniyle İngiltere ve İrlanda'nın daha rutubetli, nemli ve yağışlı bir iklimle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

İklim değişikliğinin güçlü fırtına üzerindeki etkisi kısmen daha az olsa da sonbahar ve kış yağışlarının çok daha ağır hale geleceğini dile getiren Kew, "Bu durum, kentsel ve tarımsal alanlara daha zarar verici ve bazen ölümcül seller getirecektir. Dünya, emisyonları net sıfıra indirene kadar iklim ısınmaya, İngiltere ve İrlanda'daki yağışlar ise şiddetlenmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.