İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin, İngiltere ve İrlanda'da yıkıcı sellere neden olan şiddetli fırtına ve buna bağlı sağanak yağışları yaklaşık yüzde 20 artırdığı tespit edildi.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun - 1

İNSAN KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) grubunun parçası olan ve İrlanda, İngiltere ve Hollanda'nın meteoroloji kurumlarından 22 araştırmacı iklim değişkliği üzerinde çalıştı.

Araştırmacılar, İngiltere ve İrlanda'da Ekim 2023-Mart 2024 döneminde görülen kuvvetli rüzgarlı ve fırtınalı hava üzerinde insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin etkisini inceledi.

DÜNYA HABERLERİ

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun - 2

KÜRESEL ISINMA 1,2 DERECE ARTTI

Bilim insanları, iklim değişikliğinin kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışlar üzerindeki etkisini anlamak için hava durumu verilerini ve iklim modellerini dikkate alarak

Küresel sıcaklık artışının 1,2 derece arttığı bu dönem ile daha soğuk olan sanayi öncesi dönemdeki iklim koşullarının nasıl değiştiği analiz edildi.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkeler 14 şiddetli fırtınadan etkilendi.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun - 3

Babet, Ciaran, Henk ve Isha fırtınaları, İrlanda ve İngiltere'de şiddetli sellere, en az 13 kişinin ölümüne, evlerde ve altyapıda ciddi hasara yol açarken, elektrik kesintileri, seyahat iptalleri, mahsul ve hayvan kaybına da neden oldu.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun - 4

YÜZDE 20 DAHA YOĞUN YAĞIŞLAR

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği, Ekim 2023-Mart 2024 döneminde İngiltere ve İrlanda'da görülen fırtına ve fırtınadan kaynaklanan yağışları yaklaşık yüzde 20 daha yoğun hale getirdi.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun - 5

Bilim insanları, sanayi öncesi dönemde 50 yılda bir görülebilecek fırtına kaynaklı yağışların her 50 yılda bir olduğunu ancak küresel ısınmanın etkisiyle bu tür hava olaylarının her 5 yılda bir görülebileceğini tespit etti.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun - 6

DAHA NEMLİ VE YAĞIŞLI BİR İKLİM

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office Ulusal İklim Bilgi Merkezi Bilim Müdürü Mark McCarthy, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, bu sonbahar ve kış döneminde İngiltere ve İrlanda'da "hiç bitmeyecek" gibi görünen yağış gerçekleştiğini belirtti.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun - 7

"DEĞİŞEN İKLİME UYUM SAĞLAMAK ÖNEMLİ"

McCarthy, "Gelecekte yağışlı sonbahar ve kışlarda artış bekleyebiliriz. Bu yüzden değişen iklime uyum sağlamamız, yağışlardaki artışlara karşı daha dirençli hale gelmemiz için önemli" diye konuştu.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu: Yağışlar yüzde 20 daha yoğun - 8

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Sarah Kew de iklim değişikliği nedeniyle İngiltere ve İrlanda'nın daha rutubetli, nemli ve yağışlı bir iklimle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

İklim değişikliğinin güçlü fırtına üzerindeki etkisi kısmen daha az olsa da sonbahar ve kış yağışlarının çok daha ağır hale geleceğini dile getiren Kew, "Bu durum, kentsel ve tarımsal alanlara daha zarar verici ve bazen ölümcül seller getirecektir. Dünya, emisyonları net sıfıra indirene kadar iklim ısınmaya, İngiltere ve İrlanda'daki yağışlar ise şiddetlenmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

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