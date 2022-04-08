İklim krizi: Metan gazı seviyesi üst üste ikinci yıl rekor kırdı

Haberler - ntv.com.tr 08.04.2022 - 10:19
Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya'daki hava ve deniz olaylarını araştıran kurum Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), küresel ısınmanın son durumu ile ilgili raporunu paylaştı.
NOAA, dünyanın fosil yakıt emisyonlarını dizginlemek için zamanının tükenmekte olduğu konusunda uyarıda bulunurken, gezegeni ısıtan güçlü metan gazının üst üste ikinci yıl rekor kırdığını bildirdi.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, insan kaynaklı iklim krizine karbondioksitten sonra en büyük ikinci katkıyı sağlayan metan gazının atmosferde 2021'de, ölçümlerin yaklaşık 40 yıl önce başlamasından bu yana en yüksek miktarda arttığını söyledi.
Raporda, kısa süre içerisinde karbondioksitten kabaca 80 kat daha fazla ısınma gücüne sahip olan metan gazının görünmez, kokusuz, esas olarak petrol ve gaz operasyonlarından atmosfere sızdığının ve çoğu zaman fark edilmediğinin altı çizildi.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bilim insanları, gezegenin sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine hızla yaklaşırken, atmosferik metan gazının hızla azaltılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
NOAA raporunda, metan gazı 2021'de milyarda 17 parça artarken, 2020'deki rekor artış olan milyarda 15 parçanın üzerine çıktığı vurgulandı.
Evlerimizi ısıtmak ve yemek pişirmek için kullandığımız doğal gazın ana bileşeni olan metan, petrol ve gaz sondajlarından ve bu fosil yakıtları taşıyan boru hatlarından sızabilirken, aynı zamanda çöplüklerden, tarımsal uygulamalardan ve büyükbaş hayvanlardan ortaya çıkıyor.
Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları Mart ayında, güneydoğu New Mexico'daki petrol ve gaz operasyonlarının atmosfere saatte 194 metrik ton metan sızdırdığını bildirmiş, bunun Çevre Koruma Ajansı'nın tahmin ettiğinin altı katından fazla olduğunu duyurmuştu.