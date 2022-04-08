İklim krizi: Metan gazı seviyesi üst üste ikinci yıl rekor kırdı

Evlerimizi ısıtmak ve yemek pişirmek için kullandığımız doğal gazın ana bileşeni olan metan, petrol ve gaz sondajlarından ve bu fosil yakıtları taşıyan boru hatlarından sızabilirken, aynı zamanda çöplüklerden, tarımsal uygulamalardan ve büyükbaş hayvanlardan ortaya çıkıyor.