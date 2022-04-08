İklim krizi: Metan gazı seviyesi üst üste ikinci yıl rekor kırdı

ABD’de yayımlanan yeni bir rapora göre, 2021 yılında ölçümlerin başladığı son 40 yıldaki en yüksek metan gazı salınımının meydana geldiği açıklandı. Raporda, insan kaynaklı iklim krizine karbondioksitten sonra en büyük ikinci katkıyı sağlayan metan gazının üst üste ikinci yıl da rekor kırdığı aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 08.04.2022 - 10:19

İklim krizi: Metan gazı seviyesi üst üste ikinci yıl rekor kırdı - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'daki hava ve deniz olaylarını araştıran kurum Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), küresel ısınmanın son durumu ile ilgili raporunu paylaştı.

NOAA, dünyanın fosil yakıt emisyonlarını dizginlemek için zamanının tükenmekte olduğu konusunda uyarıda bulunurken, gezegeni ısıtan güçlü metan gazının üst üste ikinci yıl rekor kırdığını bildirdi.

İklim krizi: Metan gazı seviyesi üst üste ikinci yıl rekor kırdı - 2

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, insan kaynaklı iklim krizine karbondioksitten sonra en büyük ikinci katkıyı sağlayan metan gazının atmosferde 2021'de, ölçümlerin yaklaşık 40 yıl önce başlamasından bu yana en yüksek miktarda arttığını söyledi.

İklim krizi: Metan gazı seviyesi üst üste ikinci yıl rekor kırdı - 3

Raporda, kısa süre içerisinde karbondioksitten kabaca 80 kat daha fazla ısınma gücüne sahip olan metan gazının görünmez, kokusuz, esas olarak petrol ve gaz operasyonlarından atmosfere sızdığının ve çoğu zaman fark edilmediğinin altı çizildi.

İklim krizi: Metan gazı seviyesi üst üste ikinci yıl rekor kırdı - 4

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bilim insanları, gezegenin sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine hızla yaklaşırken, atmosferik metan gazının hızla azaltılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

NOAA raporunda, metan gazı 2021'de milyarda 17 parça artarken, 2020'deki rekor artış olan milyarda 15 parçanın üzerine çıktığı vurgulandı.

İklim krizi: Metan gazı seviyesi üst üste ikinci yıl rekor kırdı - 5

Evlerimizi ısıtmak ve yemek pişirmek için kullandığımız doğal gazın ana bileşeni olan metan, petrol ve gaz sondajlarından ve bu fosil yakıtları taşıyan boru hatlarından sızabilirken, aynı zamanda çöplüklerden, tarımsal uygulamalardan ve büyükbaş hayvanlardan ortaya çıkıyor.

İklim krizi: Metan gazı seviyesi üst üste ikinci yıl rekor kırdı - 6

Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları Mart ayında, güneydoğu New Mexico'daki petrol ve gaz operasyonlarının atmosfere saatte 194 metrik ton metan sızdırdığını bildirmiş, bunun Çevre Koruma Ajansı'nın tahmin ettiğinin altı katından fazla olduğunu duyurmuştu.

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