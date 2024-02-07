İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi Dünya'ya ne zaman dönecek? SpaceX'ten yeni açıklama
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi uzay yolculuğunu tamamlamıştı. Uzayda 13 deney gerçekleştiren Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Dünya'ya ne zaman dönüş yolculuğuna geçeceği ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili SpaceX'ten yeni bir açıklama yapıldı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü 3 kez ertelenmişti.