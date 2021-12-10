İngilizlerden ‘Nusret’ dersi

Haberler - ntv.com.tr 10.12.2021 - 12:08
İngiltere’de başta gazeteciler, muhabirler ve yazarlar olmak üzere halkın en çok kullandığı ve telafuzunda hata yaptığı kelimeler açıklandı.
The British Institute of Verbatim Reporters tarafından yapılan çalışmada, geçtiğimiz aylarda Londra’ya açtığı yeni şubesiyle ülke gündeminden düşmeyen ünlü şef Nusret Gökçe de yer aldı.
İngiliz basını, Nusret Gökçe’yi yılın en popüler restoranlarından birinin sahibi olarak nitelerken, isminin doğru telafuzu ile ilgili haber yaptı.
Nusret kelimesinin geçtiğimiz yıl İngiltere’de en fazla telafuz edilen kelimeler arasında yer aldığı belirtilen haberde, “Eylül ayında hizmete giren ve Salt Bae olarak tanınan Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Londra'nın en popüler restoranı” ifadeleri yer alırken, adının nasıl telafuz edildiğine dair bilgi paylaşıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ensititü’nün kıdemli dilbilimci Todd Ehresmann, “Yanlış telaffuz listesine giren kelimeler arasında yılın en popüler restoranları, kripto paralar ve internette görmüş olduğunuz kelimeler yer alıyor” dedi.
Ehresmann, "Bu yıl, Birleşik Krallık, haber sunucuları önemli spor etkinliklerini, internet trendlerini ve yükselen ünlüleri haber yaparken yeni kelimeler ve isimlerle boğuştuğuna şahit oldu" ifadelerine yer verdi.