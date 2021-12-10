İngilizlerden ‘Nusret’ dersi

İngiltere’de konuşulan dil ile ilgili önemli kurumlardan The British Institute of Verbatim Reporters, ülkede trend olan ve telafuzunda hata yapılan kelimeleri açıkladı. Londra’ya açtığı şubesiyle İngiltere’nin gündeminden düşmeyen ünlü şef Nusret Gökçe’nin adının ülkede en çok kullanılan kelimeler arasında yer aldığını belirten İngiliz basını, telafuzuna dair okuyucularına ders verdi.

Haberler - ntv.com.tr 10.12.2021 - 12:08

İngilizlerden ‘Nusret’ dersi - 1

’de başta gazeteciler, muhabirler ve yazarlar olmak üzere halkın en çok kullandığı ve telafuzunda hata yaptığı kelimeler açıklandı.

İngilizlerden ‘Nusret’ dersi - 2

The British Institute of Verbatim Reporters tarafından yapılan çalışmada, geçtiğimiz aylarda Londra’ya açtığı yeni şubesiyle ülke gündeminden düşmeyen ünlü şef Gökçe de yer aldı.

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İngiliz basını, Nusret Gökçe’yi yılın en popüler restoranlarından birinin sahibi olarak nitelerken, isminin doğru telafuzu ile ilgili haber yaptı.

İngilizlerden ‘Nusret’ dersi - 4

İNGİLTERE’DE EN FAZLA TELAFUZ EDİLEN KELİMELERDEN BİRİ

Nusret kelimesinin geçtiğimiz yıl İngiltere’de en fazla telafuz edilen kelimeler arasında yer aldığı belirtilen haberde, “Eylül ayında hizmete giren ve Salt Bae olarak tanınan Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Londra'nın en popüler restoranı” ifadeleri yer alırken, adının nasıl telafuz edildiğine dair bilgi paylaşıldı.

İngilizlerden ‘Nusret’ dersi - 5

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ensititü’nün kıdemli dilbilimci Todd Ehresmann, “Yanlış telaffuz listesine giren kelimeler arasında yılın en popüler restoranları, kripto paralar ve internette görmüş olduğunuz kelimeler yer alıyor” dedi.

İngilizlerden ‘Nusret’ dersi - 6

Ehresmann, "Bu yıl, Birleşik Krallık, haber sunucuları önemli spor etkinliklerini, internet trendlerini ve yükselen ünlüleri haber yaparken yeni kelimeler ve isimlerle boğuştuğuna şahit oldu" ifadelerine yer verdi.

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