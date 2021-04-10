İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü

ntv.com.tr 10.04.2021 - 10:19
Daily Mail, ön sayfasında Kraliçe II.Elizabeth ve Prens Philip'in birlikte olduğu bir fotoğrafla "elveda, sevgilim" başlığını kullandı.
The Daily Mirror'da benzer bir fotoğraf ve benzer bir başlık kullandı.
The Sun gazetesi ise Prensin vefatını, "Hepimiz sizinle ağlıyoruz hanımefendi" başlığıyla yayınladı. Gazete ayrıca dükün ölümünün saraydan resmi duyurusuna da yer verdi. Bildiride, "Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Majesteleri Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu" yazıyor. Ayrıca sayfada, çiftin 1947'deki düğün gününden de bir kareye yer verildi.
The Guardian'ın haberinde ise bir saygı göstergesi olarak, siyasi partilerin Mayıs seçimleri için kampanyalarına ara verdiği belirtildi. Gazete ayrıca TV kanallarının Cuma günü planlanan programlarını iptal ettiğini de ekledi.
The Daily Telegraph ön sayfasında Prens Philip'in askeri üniformalı bir fotoğrafını kullandı. Philip, 1939 yılında Kraliyet Donanması'na katıldı ve ertesi yıl sınıfının birincisi olarak mezun oldu. En genç birinci teğmenlerden biri olan Philip'in denizcilik kariyeri, Kral George VI öldüğünde sona erdi.
Daily Express gazetesi ise şu ifadeleri kullandı:
"Eşine, kraliçemize ve millete ömür boyu bağlılıktan sonra ... bugün olağanüstü bir adamın kaybının yasını tutan majestelerine katılıyoruz"