İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü

Dün Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 99 yaşındaki Prens Philip hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı, Prens Philip'in ölümünü "Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleriyle bildirdi. Kraliçe Elizabeth, Birleşik Krallık gelenekleri gereği Windsor Kalesi arazisindeki Frogmore Bahçeleri'ne gömülmesi beklenen Prens Philip için 'sekiz günlük yas dönemine' girecek. Edinburgh Dükü'nün ölümü, İngiltere basınında birçok gazetenin ön sayfasında yer aldı.

ntv.com.tr 10.04.2021 - 10:19

İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü - 1

DAILY MAIL

Daily Mail, ön sayfasında Kraliçe II.Elizabeth ve Prens Philip'in birlikte olduğu bir fotoğrafla "elveda, sevgilim" başlığını kullandı.

İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü - 2

DAILY MIRROR

The Daily Mirror'da benzer bir fotoğraf ve benzer bir başlık kullandı. 

İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü - 3

THE SUN

The Sun gazetesi ise Prensin vefatını, "Hepimiz sizinle ağlıyoruz hanımefendi" başlığıyla yayınladı. Gazete ayrıca dükün ölümünün saraydan resmi duyurusuna da yer verdi. Bildiride, "Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Majesteleri Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu" yazıyor. Ayrıca sayfada,  çiftin 1947'deki düğün gününden de bir kareye yer verildi.

İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü - 4

THE GUARDIAN

The Guardian'ın haberinde ise  bir saygı göstergesi olarak, siyasi partilerin Mayıs seçimleri için kampanyalarına ara verdiği belirtildi. Gazete ayrıca TV kanallarının Cuma günü planlanan programlarını iptal ettiğini de ekledi.

İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü - 5

THE DAILY TELEGRAPH

The Daily Telegraph ön sayfasında Prens Philip'in askeri üniformalı bir fotoğrafını kullandı. Philip, 1939 yılında  Kraliyet Donanması'na katıldı ve ertesi yıl sınıfının birincisi olarak mezun oldu. En genç birinci teğmenlerden biri olan Philip'in denizcilik kariyeri, Kral George VI öldüğünde sona erdi.

İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü - 6
İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü - 7

DAILY STAR

Daily Star ise Dük için, 'Kraliçenin taşıydı' başlığını kullandı. Gazete ayrıca Philip için "Lilibet'i güldüren adam... ve 73 yıldır yanında duran taştı" ifadelerini kullandı.
İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü - 8

i WEEKEND

i Weekend ise "hayat boyu görev" başlığıyla Prince Philip'in selam verdiği bir kareyi ön sayfasında kullandı.
İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü - 9

DAILY EXPRESS

Daily Express gazetesi ise şu ifadeleri kullandı:

"Eşine, kraliçemize ve millete ömür boyu bağlılıktan sonra ... bugün olağanüstü bir adamın kaybının yasını tutan majestelerine katılıyoruz"

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