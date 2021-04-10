İngiltere basınında Prens Philip'in ölümü

THE SUN

The Sun gazetesi ise Prensin vefatını, "Hepimiz sizinle ağlıyoruz hanımefendi" başlığıyla yayınladı. Gazete ayrıca dükün ölümünün saraydan resmi duyurusuna da yer verdi. Bildiride, "Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Majesteleri Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu" yazıyor. Ayrıca sayfada, çiftin 1947'deki düğün gününden de bir kareye yer verildi.