İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu

Konuyla ilgili açıklamada bulunan British Airways CEO’su ve Londra Heathrow Havaalanı müdürü İngiltere hükümetini başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere seyahat için daha fazla rota açmaya ve uçmak için gereken testleri basitleştirmeye çağırdı.