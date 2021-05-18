İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu

İngiltere’de corona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik yeni kararlar kapsamında geçtiğimiz gün İngiliz vatandaşlarının yurt dışına seyahat yasağı kaldırıldı. Yasağın kalkmasıyla birlikte on binlerce kişi havalimanlarına akın ederken, Londra’nın ünlü havalimanı Heathrow’da uzun kuyruklar oluştu.

ntv.com.tr 18.05.2021 - 15:17 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 15:23

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 1

Covid 19 ile mücadele kapsamında aşılamaya en erken başlayan ülke olan İngiltere’de kısıtlamaların yeni kademesi olarak 17 Mayıs itibarıyla yurt dışına seyahat kısıtlaması kaldırıldı.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 2

Trafik ışığı sistemiyle açıklanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılması sürecinde ilk olarak ülke vatandaşları 12 ülke ve bölgeye karantinasız olarak seyahat etmeye başladı.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 3

Özellikle dünyanın en işlek havalimanlarının başında gelen başkent Londra’daki Heathrow’da ilk gün 11 binin üzerinde kişinin seyahat ettiği bildirildi.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 4

Konuyla ilgili açıklamada bulunan British Airways CEO’su ve Londra Heathrow Havaalanı müdürü İngiltere hükümetini başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere seyahat için daha fazla rota açmaya ve uçmak için gereken testleri basitleştirmeye çağırdı.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 5

British Airways İcra Kurulu Başkanı Sean Doyle düzenlenen ortak basın toplantısında, "Önemli olan seyahatin insanlar için daha kolay hale gelmesi" derken, iki patron da diğer ülkelerin yazdan önce yeşil listeye eklenmesi gerektiğini bildirdi.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 6

Yaklaşık beş ayın ardından dış uçuşlara açılan dünyanın en önemli havalimanlarından Heathrow havalimanında seyahat yasağının kalktığı gün büyük bir yoğunluk yaşanırken peronlarda büyük kuyruklar oluştu.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 7

Kalkıştan 24 saat önce doldurulması gereken formları doldurmayan kişiler uçuşlara alınmazken, Yunanistan’a yolculuk yapmak için havalimanına gelen ve formu doldurmayan bir kişi, “Cuma gününe kadar bütün uçuşlar dolu” ifadelerini kullandı.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 8

İngiltere'de geçtiğimiz gün Covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girmişti.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 9

Hükümetin Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı dört aşamalı yol haritasına göre, dün başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla ülkede eğlence merkezleri de dahil daha fazla işletme yeniden açılmıştı.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 10

Yeni kararlara göre açık alanlarda 30, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30'a kadar kişi katılabilecek.

Ülkede 132 günün ardından müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açıldığı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verildi, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftarın tribünlerde yerlerini alabilmesine imkan sağlandı.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 11

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye, konaklama sektörü de yeniden hizmet vermeye başladı.

Ortaöğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verildi. Üniversite öğrencileri de haftada iki kez Covid-19 testi yaptırmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 12
İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 13
İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 14
İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 15
İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 16
İngiltere kapıları açtı, havalimanında uzun kuyruklar oluştu - 17

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER