İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı)

Weymotuh sahillerinde yaşayan ve keyfine düşkün tavırlarıyla dikkat çeken Sammy ise turistlerin gözdesi haline geldi.

Diğer hemcinslerine hiç benzemeyen Sammy, kimi zaman kürek sörfü yapan turistlerle vakit geçiriyor kimi zaman da kumsalda güneşin tadını çıkarıyor.