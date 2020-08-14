İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı)

İngiltere'nin Weymouth sahillerinde yaşayan Sammy isimli fok balığı, diğer hemcinslerine hiç benzemiyor. Sahilde güneşlenip kürek sörfü yapan fok, turistlerin adeta maskotu oldu. (Fotoğraflar: Getty Images)

ntv.com.tr 14.08.2020 - 13:25

İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 1
Corona virüs pandemisine rağmen İngiltere sahilleri sıcak havanın tadını çıkaran turistleri ağırlıyor.
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 2
Weymotuh sahillerinde yaşayan ve keyfine düşkün tavırlarıyla dikkat çeken Sammy ise turistlerin gözdesi haline geldi.
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 3
Diğer hemcinslerine hiç benzemeyen Sammy, kimi zaman kürek sörfü yapan turistlerle vakit geçiriyor kimi zaman da kumsalda güneşin tadını çıkarıyor.
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 4
İşte arkadaş canlısı Sammy'nin Weymouth sahillerinde çekilmiş fotoğrafları...
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 5
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 6
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 7
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 8
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 9
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı) - 10

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