İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı)
İngiltere'nin Weymouth sahillerinde yaşayan Sammy isimli fok balığı, diğer hemcinslerine hiç benzemiyor. Sahilde güneşlenip kürek sörfü yapan fok, turistlerin adeta maskotu oldu. (Fotoğraflar: Getty Images)
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ntv.com.tr 14.08.2020 - 13:25
Corona virüs pandemisine rağmen İngiltere sahilleri sıcak havanın tadını çıkaran turistleri ağırlıyor.
Weymotuh sahillerinde yaşayan ve keyfine düşkün tavırlarıyla dikkat çeken Sammy ise turistlerin gözdesi haline geldi.
Diğer hemcinslerine hiç benzemeyen Sammy, kimi zaman kürek sörfü yapan turistlerle vakit geçiriyor kimi zaman da kumsalda güneşin tadını çıkarıyor.
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