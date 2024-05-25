İngiltere'de akıllı telefon tartışması: 16 yaş atlına yasak gelebilir

İngiltere'de meclis gündeminde çocuklarda akıllı telefon kullanımı var. Milletvekilleri bir sonraki hükümete, 16 yaş altı çocuklar için akıllı telefon yasağı ve okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yasal bir değerlendirmede bulunmalarını istedi.

İngiltere'de akıllı telefon tartışması: 16 yaş atlına yasak gelebilir - 1

İngiltere'de milletvekilleri, bir sonraki hükümete 16 yaş altı çocuklar için akıllı telefon yasağı ve okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yasal bir yasak getirilmesi çağrısında bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

İngiltere'de akıllı telefon tartışması: 16 yaş atlına yasak gelebilir - 2

EĞİTİM KOMİTESİ RAPORU 

Avam Kamarası Eğitim Komitesi, aşırı ekran ve akıllı telefon kullanımının çocuklar ve gençler üzerinde "açık bir olumsuz etkisi" olduğunu belirterek, sosyal medya hesap açma yaşının 16'ya yükseltilmesini önerdi. Komite başkanı Robin Walker, çevrimiçi dünyanın ciddi tehlikeler oluşturduğunu ve ebeveynlerin bu konuda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İngiltere'de akıllı telefon tartışması: 16 yaş atlına yasak gelebilir - 3

NELER YAPILABİLİR?

Raporda, 16 yaş altı çocuklar için akıllı telefon yasağı, varsayılan ebeveyn kontrolleri ve uygulama mağazalarında uygunsuz içeriklere erişimi engellemek için kontrollerin getirilmesi gibi öneriler teklif edildi. Ayrıca, okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yasal bir yasağın değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İngiltere'de akıllı telefon tartışması: 16 yaş atlına yasak gelebilir - 4

DİJİTAL RIZA YAŞI

Raporda, sosyal medya platformlarına erişim için mevcut 13 yaş sınırının 16'ya yükseltilmesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan, 2020-2022 arasında çocukların ekran süresinde yüzde 52 artış olduğu ve gençlerin yüzde 25'inin akıllı telefonlarını bağımlılık yapacak şekilde kullandığı belirtildi.

KAMUOYUNUN TEPKİSİ

Akıllı Telefon Olmayan Çocukluk kampanya grubu, raporu memnuniyetle karşılarken, bazı gruplar yasaklar yerine daha güçlü düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.

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