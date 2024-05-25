İngiltere'de akıllı telefon tartışması: 16 yaş atlına yasak gelebilir
İngiltere'de meclis gündeminde çocuklarda akıllı telefon kullanımı var. Milletvekilleri bir sonraki hükümete, 16 yaş altı çocuklar için akıllı telefon yasağı ve okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yasal bir değerlendirmede bulunmalarını istedi.
İngiltere'de milletvekilleri, bir sonraki hükümete 16 yaş altı çocuklar için akıllı telefon yasağı ve okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yasal bir yasak getirilmesi çağrısında bulundu.