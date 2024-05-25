İngiltere'de akıllı telefon tartışması: 16 yaş atlına yasak gelebilir

DİJİTAL RIZA YAŞI

Raporda, sosyal medya platformlarına erişim için mevcut 13 yaş sınırının 16'ya yükseltilmesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan, 2020-2022 arasında çocukların ekran süresinde yüzde 52 artış olduğu ve gençlerin yüzde 25'inin akıllı telefonlarını bağımlılık yapacak şekilde kullandığı belirtildi.



KAMUOYUNUN TEPKİSİ



Akıllı Telefon Olmayan Çocukluk kampanya grubu, raporu memnuniyetle karşılarken, bazı gruplar yasaklar yerine daha güçlü düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.