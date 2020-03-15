İngiltere'de Başbakan Johnson'a corona virüs eleştirisi

Hükümetin geniş katılımlı etkinlikleri iptal etmemesi ve okulları kapatmaması tepki almıştı.

Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin kararına ilişkin, "Bence bu şaşırtıcı ve İtalya'daki duruma gelmeye sadece 4 hafta varken hiçbir şey yapmıyor olmamız endişe verici" dedi.

Normalde bu 4 hafta içinde virüsün yayılmasının yavaşlatılması için gerekli ne varsa yapılması gerektiğini kaydeden Hunt, "bakımevlerine halen ziyaretçi kabul ediliyor olunmasını da şaşırtıcı bulduğunu" söyledi.