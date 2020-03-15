İngiltere'de Başbakan Johnson'a corona virüs eleştirisi

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 11:22 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 11:48
İngiltere'de bir günde vaka sayısının ikiye katlanarak 21'e yükselmesinden sonra Başbakan Boris Johnson da mücadele çabalarını hızlandırdı.
Önümüzdeki 20 gün içinde, hasta olmasalar bile belli bir yaşın üstündeki vatandaşların karantina alında alınması gerektiğini söyledi.
70 yaşın üzerindeki vatandaşlar için evde kalma talimatı verilmesi, hükümet tarafından bu hafta resmileşti. Bu karar çok daha geniş bir acil durum paketinin bir parçasını oluşturuyor.
İngiltere’de yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisi konulan 10 hasta daha hayatını kaybetti.
Bu gelişmeyle ülkede Covid-19’a bağlı ölümler yaklaşık iki kat artarak 21’e ulaştı.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı.
Yapılan açıklamada 820 olan vaka sayısının ise bin 140'da yükseldiği belirtildi.
13 Mart’ta Başbakan Boris Johnson başkanlığında toplanan hükümetin acil durum komitesi (Cobra), 4 aşamalı mücadele planında ikinci aşamaya geçileceğini söylemişlerdi.
İngiltere’nin 4 aşamalı virüsle mücadele planı:
Kontrol altında tutma
Yayılmasını geciktirme
Virüsle ilgili araştırma
Etkiyi azaltma
İkinci aşamaya geçilmesiyle; hükümet gerekli görmesi durumunda okulları kapatabilecek, spor etkinlikleri ve geniş katılımlı toplantıları iptal edebilecek, halkın evden çalışmasını sağlayacak, ciddi sağlık sorunları olan 70 yaşın üzerindeki kişilerin yolculuk yapmaması gibi önlemleri hayata geçirebilecek.
Başbakan Boris Johnson, en tehlikeli döneme daha haftalar olduğunu söylemişti.
Hükümetin geniş katılımlı etkinlikleri iptal etmemesi ve okulları kapatmaması tepki almıştı.
Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin kararına ilişkin, "Bence bu şaşırtıcı ve İtalya'daki duruma gelmeye sadece 4 hafta varken hiçbir şey yapmıyor olmamız endişe verici" dedi.
Normalde bu 4 hafta içinde virüsün yayılmasının yavaşlatılması için gerekli ne varsa yapılması gerektiğini kaydeden Hunt, "bakımevlerine halen ziyaretçi kabul ediliyor olunmasını da şaşırtıcı bulduğunu" söyledi.
13 Mart'ta İngiltere'de virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçilmesinin ardından okulların tatil edilmemesi kararı tepki çekti.
Başbakan Johnson, yarından itibaren en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini, bir aile üyesinin belirti göstermesi halinde ise diğer bireylerin de evden çıkmamasını istedi.
Bilimi esas aldıklarını, doğru zamanda doğru adımları atacaklarını kaydeden Başbakan Johnson, şimdilik okulları kapatmayacaklarını ve büyük etkinlikleri iptal etmeyeceklerini ama bunun ileride değerlendirilebileceğini söyledi.
Dün İngiltere’de corona virüsten ölenlerin sayısı ikiye katlanınca hükümetin, virüsle savaş için aldığı tedbirlerde arttı.
Cumartesi günü, İngiltere insanların süper marketlerdeki “panik” alışverişini serbest bırakmıştı. Fakat yeni alacağı önlemler içinde marketlerdeki panik havasını engellemek ve korumak için birlikler görevlendirilecek.
İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) yükünü azaltabilmek ve destek olmak adına özel hastanelerde de hastalar için yoğun bakım yatakları hazırlanacak.
İşletmelerden, vantilatörler gibi temel tıbbi ekipmanların üretimi için üretim hatlarını elden geçirerek ulusal çıkarlara hizmet etmesi istenecek.
Sadece bir aile üyesinin bile hasta olduğu tüm ailelerden kendilerini izole etmeleri istenecek.
İngiltere’nin sadece dört bin tane yoğun bakm yatağı var bunlarda corona virüs vakaları ve diğer hastalarla beraber dolmuş durumda.
İngiltere’deki corona virüsten ilk ölüm 5 Mart’ta açıklanmıştı. Cumartesi günü açıklanan 10 ölüm, şimdiye kadar bir gün içerisinde açıklanan en yüksek sayı oldu.
İspanya’da tatil yapan İngiliz vatandaşları ve öğrenciler ülke, corona virüs vakalarını üst düzeye çıkarmadan önce dönmek istiyorlar.
Başkan Boris Johnson, özel hastanelerden onlara iki şekilde yardım etmelerini istiyor. Birincisi NHS yoğunluktan dolayı yetişmediği için corona virüs dışındaki hastaların operasyonlarını üstlenmelerini istedi.
İkincisi ise salgının hızla artmaya devam etmesi durumunda kritik bakım koğuşları kurmalarını isteyecek.