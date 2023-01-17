İngiltere'de Şeytan'a tapan gençlerin sayısı hızla artıyor (Satanizm nedir? Satanizm neden popülerleşiyor?)

İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Londra merkezli Global Order of Satan UK'nin (Şeytan’ın Küresel Düzeni İngiltere) adlı kuruluşun yöneticisi olan 32 yaşındaki Papaz Leopold, son beş yılda üye sayısında yüzde 200 artış yaşandığını açıkladı.
Leopold, satanizmle ilgili önyargıların kırıldığını belirterek, "Bizim ayinlerimizde asla cinayet olmaz, asla kurban olmaz, Şeytan'a asla kan ayinleri yapılmaz. Biz şeytana tapmıyoruz. Biz büyü yapmıyoruz" diye konuştu.
Leopold, korkunç ayinlerin bakire kurbanların, kan dolu kadehlerin ve gerçek Şeytan'a inancın geçmişte kaldığını ve Satanizm’in "modası geçmiş" ve "dogmatik" geleneksel dinlerle hayal kırıklığına uğramış, giderek artan sayıda genç insanı kendi safına çektiğini vurguladı.
Leopold, ayrıca satanizmin insanları kendilerini tanımlarına yönelik bir uygulama olduğunu belirterek, “Gençler artık toplumsal cinsiyet ve cinsellik gibi konularda daha aktif kampanyalar yürütmek istiyor ve bu nedenle Hristiyan olma olasılıkları azalıyor. Burada cehennemin işini yaptık ve Hristyan sayısını başarıyla azaltıyoruz diyebilmeyi çok isterdim. Ama bence bu çok daha fazlası. Bundan daha karmaşık bir konu” dedi.
Diğer taraftan genç satanist papaz, İngiltere’deki gençlerdeki bu eğilimde iki faktörün sorumlu olduğunu söyledi. Leopold’un açıklamasına göre gençler ilk olarak geleneksel dogmatik dinlerin" azalan popülaritesi ve "kendini tanımlama ve kendini gerçekleştirmeye yönelik bir amaçlar Hristiyanlığı terk edip Satanizm’e kucak açıyor.
Leopold'un yorumları, Hıristiyanlığın genç nesillere hitap etme mücadelesi verdiği ve eşcinsel evlilik konusunda bölünmüş durumda olduğu bir dönemde geldi. Hristiyan piskoposlar, önümüzdeki ay konuyla ilgili bir oylama yapacaklar.
Öte yandan geçen Kasım ayında yayınlanan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre İngiltere ve Galler'de Satanist olarak tanımlanan kişilerin sayısı 2011 ile 2021 arasında yüzde 167'lik bir artışla bin 893'ten 5 bin 54'e yükseldi.
Aynı zamanda Birleşik Krallık’taki Hristiyanların sayısı o kadar düştü ki, Hristiyanlar, nüfus sayımı tarihinde ilk kez İngiltere ve Galler nüfusunun yarısından daha azını oluşturdu. Rakamlar, 2021'de nüfusun yüzde 46,2'sinin (27,5 milyon kişi) 2011'de yüzde 59,3'e (33,3 milyon kişi) kıyasla kendilerini "Hristiyan" olarak tanımladığını ortaya koydu.
Bununla birlikte, nüfus sayımı, daha az geleneksel olan diğer dinlerde de bir artış olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre 2011 ile 2021 arasında Paganların sayısı 56 bin 620'den 73 bin 733'e çıktı. Tüm doğal varlıkların bir ruhu olduğuna inanan Animistlerin sayısı ise 2011'de 541'den 2021'de 802'ye yükseldi.
Leopold, basmakalıpların aksine, Satanistlerin yalnızca küçük bir azınlığının gerçekten Şeytan'a taptığını söyledi. Leopold, modern satanistlerin Şeytan'a olan hayranlığının mecazi olduğunu ve John Milton'ın 17. yüzyılda yazdığı epik şiiri Kayıp Cennet'in baş kahramanında özetlendiği gibi asi figürüyle özdeşleştirildiğini söyledi.
Leopold, "Satanistler genellikle Şeytan gibi daha yüksek bir güce inanmazlar ve bunun yerine, kendi ahlaki kodlarını tanımlamanın ve kendilerini kendi Tanrı başkanları olarak geliştirmenin bireylere bağlı olduğuna inanan bir benlik dinine inanırlar" dedi.