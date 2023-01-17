İngiltere'de Şeytan'a tapan gençlerin sayısı hızla artıyor (Satanizm nedir? Satanizm neden popülerleşiyor?)

Leopold, ayrıca satanizmin insanları kendilerini tanımlarına yönelik bir uygulama olduğunu belirterek, “Gençler artık toplumsal cinsiyet ve cinsellik gibi konularda daha aktif kampanyalar yürütmek istiyor ve bu nedenle Hristiyan olma olasılıkları azalıyor. Burada cehennemin işini yaptık ve Hristyan sayısını başarıyla azaltıyoruz diyebilmeyi çok isterdim. Ama bence bu çok daha fazlası. Bundan daha karmaşık bir konu” dedi.