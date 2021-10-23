İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi

Haberler - ntv.com.tr 23.10.2021 - 17:19
İngiltere’de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Brenda Morris’in yaşamındaki isteği cenaze töreninde gerçek oldu.
Yaşarken, Star Wars karakterlerinin kendisine hizmet etmesini istediği belirtilen Morris’in cenaze törenine Star Wars’ın kült karakteri Darth Vader liderlik ederken Galaktik gezegenin askeri birliği üyeleri Stormtrooper’lar da eşlik etti.
2010 yılında ülkede yayınlanan X-Factor programına katılarak kısa süreli bir üne sahip olan eski kimya öğretmen, Morris’in isteğini yerine getiren Thomas Brothers cenaze direktörlüğü görevlisi Mark Thomas, “Morris zaman geldiğinde, Star Wars karakterleri gibi giyinmemizi istediğine karar verdi” dedi.
Thomas, “Brenda'yı şahsen tanıyordum. Çok büyük bir kişiliğe sahipti ve Astwood Bank topluluğun büyük bir parçasıydı” dedi.