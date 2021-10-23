İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi

Darth Vader rolünü üstlenen Mark, “Kostümleri internetten satın aldık ve kostümlü bir prova yaptık, böylece her şeyi doğru yaptık” derken, "Garip gelebilir biliyorum ama her şeyi doğru anladığımdan emin olmak için Darth Vader'ın bazı kliplerini izledim. Ben papazın yanındayken, çocuklar Stormtrooper’lar gibi giyinip tabutun etrafında dikildiler” diye konuştu.