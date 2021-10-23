İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi

İngiltere'nin batısındaki Midlands bölgesinde yer alan Worcestershire şehrindeki hayatını kaybeden 78 yaşındaki Brenda Morris’in cenazesinde, yaşamında istediği bir durum gerçek oldu. Morris’in yaşarken Star Wars karakterinin kendi hizmetinde çalışmasını istediği belirtilirken, bunun üzerine arkadaşı olan cenaze müdürü ona Star Wars temalı cenaze töreni düzenledi.

Haberler - ntv.com.tr 23.10.2021 - 17:19

İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi - 1

İngiltere’de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Brenda Morris’in yaşamındaki isteği cenaze töreninde gerçek oldu.

İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi - 2

Yaşarken, Star Wars karakterlerinin kendisine hizmet etmesini istediği belirtilen Morris’in cenaze törenine Star Wars’ın kült karakteri Darth Vader liderlik ederken Galaktik gezegenin askeri birliği üyeleri Stormtrooper’lar da eşlik etti.

İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi - 3

2010 yılında ülkede yayınlanan X-Factor programına katılarak kısa süreli bir üne sahip olan eski kimya öğretmen, Morris’in isteğini yerine getiren Thomas Brothers cenaze direktörlüğü görevlisi Mark Thomas, “Morris zaman geldiğinde, Star Wars karakterleri gibi giyinmemizi istediğine karar verdi” dedi.

İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi - 4

Thomas, “Brenda'yı şahsen tanıyordum. Çok büyük bir kişiliğe sahipti ve Astwood Bank topluluğun büyük bir parçasıydı” dedi.

İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi - 5
Darth Vader rolünü üstlenen Mark, “Kostümleri internetten satın aldık ve kostümlü bir prova yaptık, böylece her şeyi doğru yaptık” derken, "Garip gelebilir biliyorum ama her şeyi doğru anladığımdan emin olmak için Darth Vader'ın bazı kliplerini izledim. Ben papazın yanındayken, çocuklar Stormtrooper’lar gibi giyinip tabutun etrafında dikildiler” diye konuştu.
İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi - 6

TÖRENDEN DİĞER KARELER..

İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi - 7
İngiltere’de Star Wars temalı cenaze töreni düzenlendi - 8

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