İngiltere'nin 'göçmen' planına AİHM engeli: Ruanda uçuşu durduruldu

Kararda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin "Ruanda'ya gönderilecek mültecilerin, oradaki sığınma başvurularında adil ve etkili bir yasal desteğe erişemeyeceği" yönündeki değerlendirmesi dikkate alındı.



Ayrıca İngiliz yargıçların, Ruanda'nın ne kadar güvenli olduğu konusundaki şüpheli yaklaşımına da dikkat çekildi.