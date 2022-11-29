İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor

İnsan faaliyetleri ve bunun bir sonucu olan küresel ısınma gezegenimizi sona doğru sürüklüyor. Güney Amerika ülkesi Şili'de bulunan Atacama Çölü'ndeki flamingoların sayısı kuraklık ve madencilik nedeniyle azalıyor. Son 5 yılda bölgedeki flamingo popülasyonu yüzde 20 oranında düşüş kaydetti.

İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 1

Şili'nin en büyük tuz gölü alanlarını barındıran Atacama Çölü'nün müdavimi flamingoların sayısı, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yoğunlaşması ve küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık nedeniyle son beş yılda yüzde yirmi azaldı.

İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 2

Şili, Atacama'nın tuzlu suyunda yaşayan su karidesleri, algler ve planktonlarla beslenen flamingoların dünyada bilinen 6 türünden 3'üne sahip.

İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 3

YOĞUN BİR ŞEKİLDE TUZ ÇIKARILIYOR

Lityum üretmek için yoğun şekilde tuz çıkarılması, göl yüzeyinin küçülmesine ve besin zincirinde kopmalara neden oluyor.

İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 4

Şili flamingosu, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından tehdit altında olan bir tür olarak kabul ediliyor.

İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 5
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 6
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 7
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 8
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 9
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 10
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 11
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 12
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 13
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 14
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 15
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 16
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 17
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 18
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 19
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 20
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 21
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 22
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 23
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 24
İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor - 25

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER