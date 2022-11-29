İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor

Şili'nin en büyük tuz gölü alanlarını barındıran Atacama Çölü'nün müdavimi flamingoların sayısı, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yoğunlaşması ve küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık nedeniyle son beş yılda yüzde yirmi azaldı.