İnsan faaliyetlerinin son kurbanları: Sayıları hızla azalıyor

Şili'nin en büyük tuz gölü alanlarını barındıran Atacama Çölü'nün müdavimi flamingoların sayısı, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yoğunlaşması ve küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık nedeniyle son beş yılda yüzde yirmi azaldı.
Şili, Atacama'nın tuzlu suyunda yaşayan su karidesleri, algler ve planktonlarla beslenen flamingoların dünyada bilinen 6 türünden 3'üne sahip.
Lityum üretmek için yoğun şekilde tuz çıkarılması, göl yüzeyinin küçülmesine ve besin zincirinde kopmalara neden oluyor.
Şili flamingosu, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından tehdit altında olan bir tür olarak kabul ediliyor.