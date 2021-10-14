İnsanlığa ait bilinen en eski ayak izi keşfedildi: 6 milyon yaşında

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 13:47 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 14:40
2002 yılında, Yunanistan'ın Girit kentindeki Trachilos köyü yakınlarında yaklaşık 50 ayak izi bulundu. Araştırmacılar, izlerin muhtemelen Akdeniz kısa bir süre içinde kuruduğu için bir tür tortul kayada doğa tarafından korunduğunu söyledi.
Bununla birlikte, başlangıçta hangi türün insan benzeri izler bıraktığı belli değildi. Ancak izlerin ayak başparmağının modern insanlara oldukça benzediği ve tabanında maymunlarda bulunmayan bir topukları olduğu görüldü.
Ayak izlerinin homininlere* ait olduğunu gösteren bulgular 2017 yılında yayınlandı. Ancak, bunların doğru bir şekilde tarihlendirilmesi için daha fazla analiz yapılması gerekiyordu.
(*) Modern insan, soyu tükenmiş insan türleri ve tüm yakın insan atalarını içine alan biyolojik sınıflandırma.
Şu anda, homininlerin evrimsel tarihi ve dağılma eğilimleri bilim dünyası tarafından hararetli bir şekilde tartışılıyor ve hominin soyunun ilk temsilcilerinin kökeni ve kimliği henüz cevaplanmamış bir soru...
Bazı bilim insanları homininlerin Afrika'dan geldiğini iddia ederken, bazı kanıtlar onların çıkış noktalarının Avrasya olduğuna işaret ediyor.
Scientific Reports adlı dergide yayımlanan yeni çalışma kapsamında araştırmacılar jeofizik ve mikropaleontolojik araçları kullandılar ve söz konusu ayak izlerini günümüzden 6,05 milyon yıl öncesine tarihlendirdiler.
Çalışmanın yazarlarından Uwe Kirscher, “Bu durum ayak izlerinin, Tanzanya'daki Laetoli'de ortaya çıkarılan 3,7 milyon yaşındaki Australopithecus afarensis'in (Lucy adlı tanınmış insan atası) izlerinden 2,5 milyon yıldan daha eski olduğu anlamına geliyor” dedi.
Diğer taraftan, Girit'te bulunan Trachilos ayak izlerinin tarihi, altı milyon yıllık insan evrimi hakkında araştırmacılara yepyeni bir bakış açısı sağlıyor. Bu dönemde, Mora bölgesi Girit'i Yunanistan anakarasına bağlıyordu. Prof. Dr. Madelaine Böhme, “Ayak izlerinin sahibi ve olası insan öncesi Graecopithecus freybergi (Yunan maymunu olarak da bilinen antik insansı tür) arasındaki bağlantıyı göz ardı edemeyiz" dedi.
Birkaç yıl önce, Böhme'nin ekibi, Girit'ten sadece birkaç yüz kilometre uzakta bulunan Atina kentine 7,2 milyon yıllık tortulardan elde edilen fosillere dayanarak, şu anda daha önce bilinmeyen bir insan öncesi türü tespit etti.
Bulgu ayrıca, insanların atalarının altı milyon yıl önce nemli Doğu Afrika'dan ayırdığını iddia eden Böhme ekibinin son çalışmalarını ve tezlerini de destekliyor.
Girit'ten elde edilen fosiller; 6,1 ila 5,8 milyon yıl önce yaşamış ve Kenya'da ortaya çıkan Afrika'nın en eski insan öncesi türü olan dik yürüyen maymun Orrorin tugenensis'in kalıntılarıyla yaklaşık aynı yaşa sahip.
Kısa vadeli çölleşme ve erken insan atalarının coğrafi dağılımı, bu nedenle, daha önce düşünülünden daha yakından bağlantılı olabilir. 6, 25 milyon yıl önce Mezopotamya'da bir kuruma dönemi, muhtemelen maymunlar da dahil olmak üzere Avrupa memelilerinin Afrika'ya göçünü tetikledi.
Öte yandan, Trachilos ayak izlerinin insan soyuna olan yakınlığından bağımsız olarak, çalışma, onları daha güvenilir bir jeokronolojik temele yerleştirerek izlerin yaşını iyileştirdi.
Araştırmacılar, gelecekteki tanımlayıcı ve karşılaştırmalı analizlerin, Trachilos ayak izlerinin gerçek önemi ve insansı soyu ile ilişkisinin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyan sağlam zamansal çerçeveye dayanacağını umuyor.