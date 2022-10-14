Küresel bir toplu yok oluş yaşanıyor: 50 yılda vahşi yaşam nüfusu yüzde 70 azaldı

Diğer taraftan, felaket düzeyindeki bu yok oluşun hızı her geçen gün artıyor. İki yıl önceki oran yüzde 68'di. Dört yıl önceki , "50 yıllık vahşi yaşam kaybı" yüzde 60 olarak kayıtlara geçmişti.