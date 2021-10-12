'ta kesin olmayan sonuçları açıklandı

’ta, kesin olmayan sonuçlarına göre mecliste 73 sandalye elde eden Sadr Grubu birinci parti oldu. Taraftarlarını kutlama yapmaya çağıran Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 02:39

Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 1

'ta nihai olmayan ilk sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli meclise 73 vekil gönderdi.

Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.

Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 2

Ülkede 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip olduğu ifade edildi.

Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 3
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, genel seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına göre yeni meclisteki en büyük grup olduklarını açıklayarak, taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 4

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadr, şunları kaydetti:

"Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak. Direnişçi olduklarını iddia edenler (Haşdi Şabi) dahil kontrol dışı silahlar devlet elinde toplanmalı. dinarının değerini artıracağız.”

Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 5
Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Sadr, "’taki tüm büyükelçiliklerle memnuniyetle çalışırız ancak hükümet kurma çalışmalarında iç işlerimize karışmamaları şartıyla" dedi.
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 6
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 7
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 8
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 9
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 10
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 11
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı - 12

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER