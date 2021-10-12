Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 02:39
Irak'ta nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli meclise 73 vekil gönderdi.
Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.
Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.
Ülkede 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.
Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadr, şunları kaydetti:
"Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak. Direnişçi olduklarını iddia edenler (Haşdi Şabi) dahil kontrol dışı silahlar devlet elinde toplanmalı. Irak dinarının değerini artıracağız.”