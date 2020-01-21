Irak'ta son iki gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti

Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici yaşamını yitirdi. Diğer taraftan, hükümet karşıtı göstericiler, aralarında başkent Bağdat'ın da bulunduğu ülkedeki 18 vilayetten 9'unda yol kapatma eylemlerine devam ediyor.

AP - Reuters - Anadolu Ajansı 21.01.2020 - 15:35





Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü" dedi.

Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

Bununla birlikte, Irak'taki hükümet karşıtı göstericiler, aralarında başkent Bağdat'ın da bulunduğu ülkedeki 18 vilayetten 9'unda yol kapatma eylemlerini sürdürüyor.

Hükümeti kuracak ismin biran önce belirlenmesi için Irak yönetimine baskı yapmayı amaçlayan göstericiler, Bağdat'ın yanı sıra Babil, Kerbela, Necef, Meysan, Musenna, Divaniye, Zikar ve Basra'da ana yol ve caddeleri lastik yakarak trafiğe kapattı.

Başkentin merkeziyle iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprüleri de lastik yakarak kapatan eylemciler buralardan da araç geçişine izin vermiyor.

Güvenlik güçleri ise protestoculara gaz bombası ve yer yer gerçek mermilerle müdahale ediyor.