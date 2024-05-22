İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü
İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasının ardından 3 gün sürecek cenaze törenleri başladı. Dün Tebriz'de başlayan törenin ikinci durağı olan başkent Tahran’daki tören ise bugün gerçekleşecek. Cenaze töreninde namazı dini lider Ayetullah Hamaney’in kıldırması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu törene katılması bekleniyor.
ÜÇ GÜNLÜK CENAZE
İran’da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için dün Tebriz’de cenaze töreni gerçekleştirildi.
Reisi'nin naaşı, üç gün sürmesi planlanan cenaze törenleri kapsamında ikinci durağı olan Tahran'a ulaştı.