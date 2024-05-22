İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü

YILMAZ VE FİDAN DA TÖRENE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu törene katılması bekleniyor.

Daha sonra yarın İran’ın en kutsal kenti Meşhed’de düzenlenecek törenin ardından Reisi’nin cenazesi burada defnedilecek.

Törenlerin yapılabilmesi için resmi tatil ilan edildi ve tüm ülkedeki ofisler kapatıldı.