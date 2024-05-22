İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasının ardından 3 gün sürecek cenaze törenleri başladı. Dün Tebriz'de başlayan törenin ikinci durağı olan başkent Tahran’daki tören ise bugün gerçekleşecek. Cenaze töreninde namazı dini lider Ayetullah Hamaney’in kıldırması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu törene katılması bekleniyor.

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü - 1

ÜÇ GÜNLÜK CENAZE

İran’da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için dün Tebriz’de cenaze töreni gerçekleştirildi.

Reisi'nin naaşı, üç gün sürmesi planlanan cenaze törenleri kapsamında ikinci durağı olan Tahran'a ulaştı.

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İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü - 2

HAVALİMANINDA DUYGUSAL ANLAR

Hükümet ve askeri yetkililer Reisi'nin cenazesinin getirildiği havalimanını kırmızı halı ile kapladılar. Askerler tabutu taşırken pek çok kişinin ağladığı ve yas tuttuğu kameralara yansıdı.

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü - 3

Devlet medyasının yayınladığı görüntülere göre, başkanlık uçağında bir koltuk boş bırakılmış, sadece siyah kumaşla örtülmüştü ve üzerine Reisi'nin resmi yerleştirilmişti.

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü - 4

Mevcut Dini Lider Ayetullah Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen 63 yaşındaki din adamı Reisi, pazar günü ülkenin dışişleri bakanı da dahil olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle birlikte bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü - 5

CENAZE TÖRENİ TEBRİZ'DE BAŞLADI

Cenaze töreni, salı günü helikopterin düştüğü İran'ın kuzeybatı dağlık bölgesinin en büyük şehri olan Tebriz kentinde cenaze namazı ve geçit töreniyle başladı.

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü - 6

Cenazeler Tebriz’deki törenin ardından Kum kentine götürüldü. Kum, dini öneminin yanı sıra Reisi’nin dini eğitim aldığı yer.

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü - 7

İKİNCİ DURAK TAHRAN

Başkent Tahran’daki törenler bugün gerçekleştirilecek. Cenaze töreninde namazı dini lider Ayetullah Hamaney’in kıldırması planlanıyor.

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü - 8

YILMAZ VE FİDAN DA TÖRENE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu törene katılması bekleniyor.

Daha sonra yarın İran’ın en kutsal kenti Meşhed’de düzenlenecek törenin ardından Reisi’nin cenazesi burada defnedilecek.  

Törenlerin yapılabilmesi için resmi tatil ilan edildi ve tüm ülkedeki ofisler kapatıldı.

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor: Cenaze töreninin 2. günü - 9

Kazaya neyin sebep olabileceğine ve neden bu kadar çok üst düzey İranlı hükümet yetkilisinin onlarca yıllık tek bir helikopterde seyahat ettiğine dair ise hiçbir fikir yok.

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