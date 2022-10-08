İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil"

İran'da yönetim karşıtı protestoların fitilini ateşleyen Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili yeni görüntüler paylaşıldı. İran devlet televizyonu, Amini'nin fenalaştığı günün güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. İran Adli Tıp Kurumu da Amini'nin ölümünün darptan kaynaklanmadığını belirtti.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 1

İran, ülke çapında protestolara neden olan Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 2

13 Eylül'de çekilen güvelik kamerası görüntülerinde, Mahsa Amini, diğer kadınlarla birlikte, ahlak polisi minibüsünden inip, polis eşliğinde "eğitim sınıfına" götürülüyor.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 3

Eğtitim sınıfına girdikten sonra Amini'nin koltuklardan birine oturduğu görülüyor.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 4

28 dakika sonra yerinden kalkan Amini, bir kadın ahlak polisi ile konuşurken fenalaşıyor.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 5

Fenalaşan Amini'nin ellerini yüzüne doğru kapatarak yere yığıldığı görülüyor.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 6

Olay yerine gelen bir sağlık görevlisi ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 7

10 dakika sonra ilk yardım ekipleri geliyor.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 8

Amini, kalp masajı yapılarak ambulansa taşınıyor ve hastaneye kaldırılıyor.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 9

İran bu görüntüleri Amini'nin gözaltında şiddet görmediğine dair kanıt olarak ileri sürdü.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 10

Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili olaraksa adli tıp kurumundan da açıklama geldi.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 11

Açıklamada Amini'nin ölümünün gözaltında şiddetten kaynaklanmadığı öne sürüldü.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 12

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden öldüğü belirtildi.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 13

22 yaşındaki Mahsa Amini Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 14

Karakolda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini, 3 gün sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin ölümüyle başlayan eylemler yönetim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 15
İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 16
İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 17
İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 18
İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 19
İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 20
İran Mahsa Amini'ye ait yeni görüntü paylaştı: "Ölüm darp kaynaklı değil" - 21

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