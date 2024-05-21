İran Reisi'nin yasını tutuyor

Dini lider Hamaney'in Reisi'nin yerine, cumhurbaşkanlığı yetkisini verdiği Muhammed Muhbir ise, ilk kabine toplantısını yaptı.

Muhbir "Bu hepimiz için üzücü bir olay, ancak ülkemizin ve milletimizin çıkarları açısından hiçbir aksama yaşamayacağız" dedi. Muhbir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu.



