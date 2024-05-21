İran Reisi'nin yasını tutuyor

Önceki gün Helikopter kazasında beraberindeki 8 kişiyle hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin perşembe günü Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor. 5 günlük ulusal yas ilan edilen İran'da ise kazanın birinci etkeni olarak zorlu hava koşulları gösteriliyor. Reisi'den boşalan koltuğa ise yardımcısı Muhammed Muhbir oturdu. Muhbir, "Ülkemizin çıkarları açısından hiçbir aksama yaşamayacağız." dedi.

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İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin yasını tutuyor.

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Reisi'nin naaşının bugünkü törenlerin ardından Perşembe günü doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verileceği belirtiliyor.

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Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Ancak bölgedeki zorlu hava koşulları ve sis perdesi kazada birinci etken olarak gösteriliyor.

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Enkazdan çıkarılan cenazeler Tebriz'e gönderildi.

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Dini lider Hamaney'in Reisi'nin yerine, cumhurbaşkanlığı yetkisini verdiği Muhammed Muhbir ise, ilk kabine toplantısını yaptı.

Muhbir "Bu hepimiz için üzücü bir olay, ancak ülkemizin ve milletimizin çıkarları açısından hiçbir aksama yaşamayacağız" dedi. Muhbir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 

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İran Reisi'nin yasını tutuyor - 7
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 8
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İran Reisi'nin yasını tutuyor - 10
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 11
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İran Reisi'nin yasını tutuyor - 13
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 14
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 15
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 16
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 17
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 18
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 19
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 20
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 21
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 22
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 23
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 24
İran Reisi'nin yasını tutuyor - 25
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