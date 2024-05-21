İran Reisi'nin yasını tutuyor
Önceki gün Helikopter kazasında beraberindeki 8 kişiyle hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin perşembe günü Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor. 5 günlük ulusal yas ilan edilen İran'da ise kazanın birinci etkeni olarak zorlu hava koşulları gösteriliyor. Reisi'den boşalan koltuğa ise yardımcısı Muhammed Muhbir oturdu. Muhbir, "Ülkemizin çıkarları açısından hiçbir aksama yaşamayacağız." dedi.
İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin yasını tutuyor.